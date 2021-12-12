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Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu - Son Dakika

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu

12.12.2021 16:38

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 22 gündür tedavi altında olan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Hastane önünde sevgi seli ile karşılaşan Kadir İnanır, aracın içinden inmeyince hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyata alınan Kadir İnanır, 22 gündür tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.

22 GÜN SONRA TABURCU OLDU

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Dün akşam saatlerinde sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır'ın, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurarak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kurak ile birlikte kentten ayrılıp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerin doğru yola çıkarken camını açtığı aracından kısa bir konuşma yaptı. Usta oyuncuyu görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen hayranları, İnanır'ın aracın içinden inmemesine tepki gösterdi.

Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu

GAZETECİLERE HAL HATIR SORDU

Hastaneye ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, "Dar bir alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Çok teşekkür ederim her şey için. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar" dedi.

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu
Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu
Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu

Pamukkale Üniversitesi, Kadir İnanır, Hastane, Muğla, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu - Son Dakika
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