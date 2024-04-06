Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Türk sinemasının efsane isimlerinden olan ve sayısız filmde oynayarak hafızalara kazınmış Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun durumunun iyi olduğu ve tedbiren yoğun bakıma alındığını öğrenildi.

EVDE FENALAŞTI, YOPUN BAKIMA KALDIRILDI

Yeşilçam efsanelerinden biri olan Nuri Alço'dan sevenlerini üzen kötü bir haber geldi. 73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'e gitti. Alço, dün gece evde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede sanatçıya pıhtı atması teşhisi konuldu. Alço'nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

NURİ ALÇO'NUN EŞİ SON DURUMUNU HABERLER.COM'A ANLATTI: DURUMU İYİ

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, ünlü oyuncunun son durumuna ilişkin Haberler.com'dan Emre İliksiz'e konuştu. Nuri Alço'nun durumunun kritik olduğu ve bilincinin kapalı olduğunu haberlerini yalanlayan Burcu Alço, ünlü oyuncunun durumunu iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu ifade etti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN, "ORADA TELEVİZYON VAR MI?" DİYE SORMUŞ

Nuri Alço'nun durumunun kritik olduğu haberlerinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığının altını çizen Burcu Alço, hatta eşinin hastaneye götürülürken, "İzleyeceğim dizilerim var. Hastanede televizyon var mı?" diye sorduğunu söyledi.







