Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının efsane isimlerinden olan ve sayısız filmde oynayarak hafızalara kazınmış Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun durumunun iyi olduğu ve tedbiren yoğun bakıma alındığını öğrenildi.
Yeşilçam efsanelerinden biri olan Nuri Alço'dan sevenlerini üzen kötü bir haber geldi. 73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'e gitti. Alço, dün gece evde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede sanatçıya pıhtı atması teşhisi konuldu. Alço'nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, ünlü oyuncunun son durumuna ilişkin Haberler.com'dan Emre İliksiz'e konuştu. Nuri Alço'nun durumunun kritik olduğu ve bilincinin kapalı olduğunu haberlerini yalanlayan Burcu Alço, ünlü oyuncunun durumunu iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu ifade etti.
Nuri Alço'nun durumunun kritik olduğu haberlerinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığının altını çizen Burcu Alço, hatta eşinin hastaneye götürülürken, "İzleyeceğim dizilerim var. Hastanede televizyon var mı?" diye sorduğunu söyledi.
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Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Eşi Burcu Alço, sevenlerden dualarını eksik etmemelerini istedi.
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