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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu - Son Dakika
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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi. Beyninde sıvı oluşan oyuncunun ameliyatı 1,5 saat sürdü.

30.01.2024 - 09:56,  Güncelleme: 10:41
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Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöen, geçtiğimiz cuma günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beynindeki bir damarda kanama olduğu tespit edilen Tanrıöğen, apar topar başka bir hastaneye kaldıralar ameliyata aldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Tanrıöğen, bir ameliyat daha oldu.

BEYNİNDEKİ SIVI ALINDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 61 yaşındaki usta oyuncu, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yatarak 1,5 saat süren bir operasyon geçirdi. Beynindeki sıvı alınan oyuncu, tedavisinin devam ettirilmesi için yoğun bakıma alındı. Tanrıöğen'in kızı, zor günler geçiren babasını bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oluyor.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Gold Film de oyuncularının bu sürecini de yakından takip ediyor. Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti dizisindeki sahneleri daha önceden çekildiği için bu hafta izleyiciyle buluşacak. Oyuncunun ne zaman taburcu edileceği ve sete ne zaman döneceği henüz bilinmezken dizinin oyuncuları da çekimlerden arta kalan süreyi Tanrıöğen'in yanında geçiriyor.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
YORUMLAR (2)
  • salihb: Geçmiş olsun Abdullah efendi Yanıtla 0 11
  • süleyman hakan gökşen: geçmiş olsun Saldıray abi... Yanıtla 0 1

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