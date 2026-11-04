Bilecik'te Sefo konseri maliyeti iddialarına Başkan Yardımcısı Ünver yanıt verdi - Son Dakika
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Bilecik'te Sefo konseri maliyeti iddialarına Başkan Yardımcısı Ünver yanıt verdi

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Bilecik\'te Sefo konseri maliyeti iddialarına Başkan Yardımcısı Ünver yanıt verdi
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Bilecik\'te Sefo konseri maliyeti iddialarına Başkan Yardımcısı Ünver yanıt verdi
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Bilecik Belediyesi meclisinde Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, Sefo konseri maliyeti iddialarına yanıt verdi. Ünver, 22-B kapsamında piyasa fiyat araştırması yapılmadığını, 2018'deki Pamela ve Cihan Yıldız konserinin parasının geri alınmadığını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, Sefo konserinin maliyetiyle ilgili iddialara cevap verdi.

Bilecik Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı 1'inci birleşimi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. AK Parti'nin geçtiğimiz gün yapılan Sefo konserinin maliyetini sorması üzerine Başkan Subaşı, konser maliyeti içinde Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Ünver'e söz verdi. Ünver, "Bu konserle ilgili belgeleri tüm meclis üyelerine verebilirim. Bir de sosyal medyada geçen yıl 29 Ekim'de Madrigal konseri ile bizlere 'Sahte evrakla konser' gibi ithamlar olmuş. Bugün arkadaşlara dedim ki araştırayım yani şu konserler ne olmuş. Geçen yıl 29 Ekim'de yapılan Madrigal konserinde piyasa fiyat araştırması konserden 8 gün sonra yapıldı. Konser zaten 22-B ile yaptığımız yani sahne ihalesi zaten ihale yapılmış sahne. Ama sanatçı zaten doğrudan temin verilen özel bir şahıs. Biz tüm konserlerimizi 22-B kapsamında yapıyoruz. Bunun zaten bir piyasa fiyat araştırması olmaz. Sadece kalıplaşmış bazı eskiden beri gelen gelenekler var. Yani faturanın iş bittikten sonra kesilmesi lazım. Fatura kesilmiş, satın almayla muhasebe arasında standart yapılan bir form var. Buna da piyasa fiyat araştırma tutanağı diye bir şey geçiyor. Aslında bu muayene kabul sadece belediyenin hesaplarına girmesi için yapılan bir şey. Sayıştay kendisi de 'Bu tutanak hiç olmasa da olur' dediği bir cümle var. Zaten 22-B'den yapılan konserlerin piyasa fiyat araştırması yapılmaz" dedi.

"Pamela konseri öncesi para ödenmiş, konser iptal olmuş ve para ortada yok"

Ünver, açıklamasının devamında, "2019 öncesi birkaç tane konserden o zaman örnek vereyim. Burada yapılan sadece harcama talimatı, sözleşme yok. Sadece harcama talimatıyla bugünün şartlarında 2 milyon verilmiş. Konser iptal olmuş, yapılmamış, paralar geri alınmamış. Sayıştay raporlarında. 2019'dan önce Hamiyet diye bir konser var. Açıp araştırın bakın, Kongre merkezinde yapılmış. Fiyat falan yok. Direkt harcama pusulası. Sonra 2018 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Pamela ve Cihan Yıldız konseri duyurusu yapılmış. Sonrasında konser iptal olmuş, yapılmamış. Parayı ödenmiş ve sonrasında iptal olunca geri alınmamış. Ortada para yok. Biz her şeyi bugüne kadar usule uygun olarak yaptığımız konserlerle ben de ekip arkadaşlarım da siz de alnınız akbaşınız dik durabilirsiniz başkanım. Hiçbirimiz haram tek kuruş yemeyiz" dedi.

Kaynak: İHA
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