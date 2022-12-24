Kanser tedavisi gören ünlü sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören ünlü sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti

24.12.2022 11:06

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan, doktorunun uyarılarından sonra işlerini azaltmaya karar verdi. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Çağlayan, artık YouTube kanalı için program yapmayacağını açıkladı.

Başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandı. Ameliyat olan kemoterapi görmeye başlayan Çağlayan, yoğun iş temposunu azaltmaya karar verdi. Ünlü isim, doktorunun uyarılarının ardından YouTube kanalına veda etme kararı aldı.

YOUTUBE'A VEDA ETTİ

Instagram hesabından YouTube kanalı için yaptığı son çekimdeki kareleri paylaşan Armağan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz şubat ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle… Her şey için çok teşekkürler… Minnettarız."

Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYORMUŞ"

Ayın başında 4,5 saat süren bir ameliyat geçiren Armağan Çağlayan, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada "Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farklı bir tablo olacaktı. Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi ancak acı çekmekten korktum. Başkasının başına gelince 'ölecek' diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım oldu. Doğru kararın, teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim" demişti.

Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti
Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti
Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti
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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören ünlü sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti - Son Dakika
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