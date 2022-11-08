Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı hastanelik olan genç model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla korkuttu.

SIRTINDAKİ BANTLARI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz ay yapılan Moda Haftası kapsamında sahneye çıkan ve yoğun bir çalışma programı bulunan model, yapmak zorunda olduğu diyet nedeniyle sağlık durumu risk derecesine girdi. Yoğun iş temposundan dolayı kanındaki enfeksiyon seviyesi artan Hadid, tedavi görmeye başladı. 56,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan model, yatakta üstsüz poz vererek sırtındaki bantlar gösterdi. Ünlü isim bir sonraki paylaşımında ise vücudundaki morlukları gözler önüne sererek sevenlerini korkuttu.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, enfekte kenenin insanları ısırması ile ortaya çıkan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Lyme hastalığı genellikle kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk ile kendisini belli ediyor. Erken teşhis Lyme hastalığına yakalanan hastalarda tedavi başarısını artırıyor.