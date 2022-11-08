Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı

08.11.2022 12:10

Bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele eden dünyaca ünlü model Bella Hadid, yatakta üstsüz bir şekilde poz vererek sırtındaki bantları gösterdi. Modelin vücudundaki morluklar da sevenlerini üzdü.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı hastanelik olan genç model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla korkuttu.

SIRTINDAKİ BANTLARI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz ay yapılan Moda Haftası kapsamında sahneye çıkan ve yoğun bir çalışma programı bulunan model, yapmak zorunda olduğu diyet nedeniyle sağlık durumu risk derecesine girdi. Yoğun iş temposundan dolayı kanındaki enfeksiyon seviyesi artan Hadid, tedavi görmeye başladı. 56,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan model, yatakta üstsüz poz vererek sırtındaki bantlar gösterdi. Ünlü isim bir sonraki paylaşımında ise vücudundaki morlukları gözler önüne sererek sevenlerini korkuttu.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, enfekte kenenin insanları ısırması ile ortaya çıkan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Lyme hastalığı genellikle kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk ile kendisini belli ediyor. Erken teşhis Lyme hastalığına yakalanan hastalarda tedavi başarısını artırıyor.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı
Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı
Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı
Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı
Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı
YORUMLAR
500
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını açıkladı Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını açıkladı Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı

Lyme virüsü, Bella Hadid, Instagram, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki ismi işaret etti: Varlığı endişe verici
13:05 Crespo'nun Sivasspor karşılaşmasında yaptığı hareket, Galatasaraylılardan bile takdir topladı
12:55 Samsun'da 2 lise öğrencisinin gizemli ölümü! Yol kenarında cansız bedenleri bulundu
12:40 Kahramanmaraş'ta 16 milyon yıllık keşif! Kuzu otlatırken bulduğu cismin ne olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi
11:57 Asgari ücret hakkındaki tartışmalar hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin: Aralık ayında toplantı var
12:00 Gökhan Özoğuz'dan lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'la ilgili müjde: Tedavi bitti
11:54 Kadınlara çok önemli iç çamaşırı uyarısı! Sakın bu hatayı yapmayın
11:53 Togg nasıl çalışır? Sosyal medya hesabında adım adım anlatıldı
11:49 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına çok sert tepki: Türkiye'ye çamur atan tescilli bir vatan hainidir
11:35 Ağrı'daki feci kazada kahreden ayrıntı! Hayatını kaybeden 2 kişi önceden devrilen pancar yüklü tıra yardım için gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 13:49:23. #1.13#
SON DAKİKA: Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, moraran vücudunu paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement