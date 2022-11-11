Nihat Hatipoğlu ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı - Son Dakika
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Nihat Hatipoğlu ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı

11.11.2022 12:41
Nihat Hatipoğlu ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı

Bir zamanlar 'Anadolu'nun Prensesi' diye anılan ünlü şarkıcı Sevim Egesoy'un kızı kızı Burcu Özüyaman, Lübnanlı Rachad Ghandour ile evlendi. Çiftin imam nikahlarını Nihat Hatipoğlu kıydı.

Bir döneme damga vuran isimlerden ünlü şarkıcı Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özyaman, aile üyelerinin ve yakın dostlarının katıldığı görkemli törenle Lübnanlı Rachad Ghandour ile dünyaevine girdi.

DİNİ NİKAHLARINI NİHAT HATİPOĞLU KIYDI

Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar'dan birçok davetlinin katıldığı törende çiftin imam nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu kıydı. Eşiyle birlikte törene katılan Hatipoğlu, imam nikahını kıydıktan sonra çiçeği burnunda çifte evlilikle ilgili tavsiyeler vermeyi de ihmal etmedi.

ÜNLÜ İSİMLER DE ORADAYDI

Gecede Özlem Yıldız, Özge Ulusoy, Gülay Kamaz, Derya Ayaydın, Eylem İpek Şafak göze çarpan isimler arasındaydı. Semazen gösterilerinin ardından temposu yükselen törende Anadolu'nun her köşesini temsil eden folklor ekipleri ve danslarla gece geç saatlere kadar devam etti.

İşte çiftin düğününden kareler;

Nihat Hatipoğlu, dekoltelerin yarıştığı gecede ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı
Nihat Hatipoğlu, dekoltelerin yarıştığı gecede ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı
Nihat Hatipoğlu, dekoltelerin yarıştığı gecede ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı
Nihat Hatipoğlu, dekoltelerin yarıştığı gecede ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı
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Nihat Hatipoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Hatipoğlu ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı - Son Dakika


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