Balkona çıplak çıkan da var, çıplak havuza girende! İşte magazinin bomba olayları - Son Dakika
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Balkona çıplak çıkan da var, çıplak havuza girende! İşte magazinin bomba olayları

08.12.2022 10:40

Bir zamanlar magazin gündemine oturan ve çok ses getiren olaylar birçok kişinin hala aklında olsa da 2000'li yıllardan sonra bu olaylar tarihin tozlu sayfalarına karıştı. İşte Sibel Can'ın çırılçıplak balkona çıkmasından, Hülya Avşar'ın çıplak şekilde havuzda spor yapmasına kadar bomba olaylar.

Yıllar geçse de bazı magazin olayları unutulmuyor. İşte o dönemin gündemine bomba gibi düşmüş olaylar.

Biri balkona çıplak çıktı, diğeri çıplak havuza girdi! İşte magazin bomba olayları

Yıl 1996'yı gösteriyor. Sibel Can yaz tatilinin keyfini çıkartırken bikinisi asmak için çıktığı balkonda öyle bir yakalanmıştı ki. O dönemin en bomba olayıydı şüphesiz. Bir muhabirin sırf ünlü şarkıcının fotoğraflarını çekmek için aynı otelden rezervasyon yaptırmıştı. Sibel Can o muhabirin çırılçıplak şekilde kadrajına girmekten kurtulamamıştı. O anları yıllar sonra anlatan muhabiri olay sonrası yaşadığı sıkıntılardan dolayı mide kanaması geçirmiş.

Biri balkona çıplak çıktı, diğeri çıplak havuza girdi! İşte magazin bomba olayları

Demet Akalın "Bir karıyı daha döveceğim, bir adaşımı sıkı döveceğim" diye açıklama yaptı. Akalın'ın bahsettiği kişitabii ki Demet Şener. 1999 sonlarında yaşanan bu olay, İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in adının birlikte anılmasıyla başladı.

Biri balkona çıplak çıktı, diğeri çıplak havuza girdi! İşte magazin bomba olayları

Hülya Avşar, özel mülkünün havuzunda çıplak şekilde spor yaparken bir paparazzi onu çıplak olarak görüntülemişti. 2006 yılında yaşanan bu olayın danışıklı dövüş olduğu söylendi.

Biri balkona çıplak çıktı, diğeri çıplak havuza girdi! İşte magazin bomba olayları
Hülya Avşar

Şarkıcı Doğuş, 18 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye girmek suçundan cezaevine girdi. Olay her iki taraf da 16 yaşındayken gerçekleşmiş. Doğuş'un ifadesi, birlikte olduğu kız arkadaşının da kendi isteği olduğu yönündeydi. Ancak yine de kanunlar ona 11 aylık hapis cezası verdi.

Biri balkona çıplak çıktı, diğeri çıplak havuza girdi! İşte magazin bomba olayları
Doğuş
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Hülya Avşar, Sibel Can, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Balkona çıplak çıkan da var, çıplak havuza girende! İşte magazinin bomba olayları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkona çıplak çıkan da var, çıplak havuza girende! İşte magazinin bomba olayları - Son Dakika
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