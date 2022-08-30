Ahmet Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e 'artist' Cevabı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e 'artist' Cevabı

30.08.2022 12:41
Ahmet Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e 'artist' Cevabı

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yardımına olay yerine gelen oğlu Ahmet Tatlıses koşmuştu. Kendisiyle küs ve davalık olan Ahmet Tatlıses'in yardımına gelmesi hakkında konuşan İbrahim Tatlıses, oğlunu eleştirerek, "Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti" dedi. Ahmet Tatlıses ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda babasının sözlerine gönderme yaparak "Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil" dedi.

Bodrum'da kaza yapan İbrahim Tatlıses araçta sıkıştığı sırada olay yerine ilk koşan isim küs ve davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerine koşan oğlu Ahmet Tatlıses'e ilişkin açıklamada bulundu. İzmir'de Kızılay vasıtasıyla kurban kestiren ve kapı kapı kurban eti dağıttıran İbrahim Tatlıses Bilal Özcan'a konuştu.

"ARTİST, NUMARASINI YAPTI"

İkili arasında geçen konuşma şöyle:

B.Ö: Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?

İbrahim Tatlıses: Ben elimi öptürmem kimseye.

B.Ö- Peki, Ahmet'le barış oldu mu?

İbrahim Tatlıses: Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım.

B.Ö- ya yapmayın, bu olay vesile olsaydı barışa…

İbrahim Tatlıses burada sinirlendi ve sesini yükselterek cevap verdi…

İbrahim Tatlıses: Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?

B.Ö: Barış olsa iyi olurdu.

İbrahim Tatlıses Hala barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.

"ARTİSTLİK NEDİR BİLMEM"

Babasının sözlerinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Tatlıses ise o sözlere gönderme yaptı. Tatlıses paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz… Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim.

Saygılarımla"

YORUMLAR
500
Kaza Yerine İlk O Koşmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Oğlu Ahmet Tatlıses'e Zehir Zemberek Sözler Kaza Yerine İlk O Koşmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Oğlu Ahmet Tatlıses'e Zehir Zemberek Sözler İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Bilal Özcan, Bodrum, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahmet Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e 'artist' Cevabı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 12:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e 'artist' Cevabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement