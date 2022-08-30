Ahmet Tatlıses'ten Babası İbrahim Tatlıses'e 'artist' Cevabı

Bodrum'da kaza yapan İbrahim Tatlıses araçta sıkıştığı sırada olay yerine ilk koşan isim küs ve davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerine koşan oğlu Ahmet Tatlıses'e ilişkin açıklamada bulundu. İzmir'de Kızılay vasıtasıyla kurban kestiren ve kapı kapı kurban eti dağıttıran İbrahim Tatlıses Bilal Özcan'a konuştu.

"ARTİST, NUMARASINI YAPTI"

İkili arasında geçen konuşma şöyle:

B.Ö: Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?

İbrahim Tatlıses: Ben elimi öptürmem kimseye.

B.Ö- Peki, Ahmet'le barış oldu mu?

İbrahim Tatlıses: Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım.

B.Ö- ya yapmayın, bu olay vesile olsaydı barışa…

İbrahim Tatlıses burada sinirlendi ve sesini yükselterek cevap verdi…

İbrahim Tatlıses: Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?

B.Ö: Barış olsa iyi olurdu.

İbrahim Tatlıses Hala barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.

"ARTİSTLİK NEDİR BİLMEM"

Babasının sözlerinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Tatlıses ise o sözlere gönderme yaptı. Tatlıses paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz… Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim.

Saygılarımla"