Bodrum\'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı

Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Dolunay gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz ay Türkiye ziyaretiyle bozdu. Dört yıl önce İtalya'ya taşınarak kariyerine orada devam etme kararı alan oyuncunun bu tercihi ve açıklamaları, hem hayranlarının hem de sektörün tepkisini çekmişti.

İTALYA YANITIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Başrolünde yer aldığı El Turco dizisi yayındayken kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz "İtalya" cevabını veren Yaman, doğup büyüdüğü topraklara karşı vefasızlıkla suçlanmıştı. Açıklamanın yankıları büyürken, GAİN platformu da oyuncunun sözlerini gerekçe göstererek diziyi yayından kaldırmıştı. Bu karar, sanat camiasında "kariyere bedel olan bir söz" şeklinde yorumlanmıştı.

YENİ ROTA ÇEŞME

Son dönemde İtalya'da çalışmalarına devam eden Can Yaman, yaz sezonunu Türkiye'de açtı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sara Bluma ile Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu, paylaştığı karelerle gündem olmuştu. Çift, Bodrum'un ardından Çeşme'ye geçti.

Bir mekanda görüntülenen ikili, çılgınca dans ederek romantik anlar yaşadı. Tatil keyfini doyasıya çıkaran çiftin eğlenceli halleri objektiflere yansıdı.