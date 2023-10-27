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Bomba iddia: İhanetle sarsılan Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden boşanıyor - Son Dakika

Bomba iddia: İhanetle sarsılan Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden boşanıyor

Son Güncelleme: 27.10.2023 08:56

10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturan oyuncu Zeynep Beşerler boşanıyor. Başarılı oyuncunun ihanete uğradığı ve bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ileri sürüldü.

Karanlık Komedi isimli oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Zeynep Beşerler, 10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturdu. 7 yaşında bir oğlu bulunan oyuncunun ihanete uğradığı için boşanma kararı aldığı iddia edildi.

EVLERİ AYIRDILAR

Magazin Online hesabında yer alan habere göre, 10 yıllık evliliğini gözlerden uzak yaşayan Beşerler'in ihanetle sarsıldığı ileri sürüldü. Kendisini aldatan eşiyle evlerini ayıran Beşerler, boşanma işlemleri için henüz resmi bir işlem başlatmadı. Çocuğu ve Beşerler ile yaşadığı evden ayrılan İçgören ise Etiler'de bir ev tuttu.

Bomba iddia: Oyuncu Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden ihanet yüzünden boşanıyor
Bomba iddia: Oyuncu Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden ihanet yüzünden boşanıyor
Bomba iddia: Oyuncu Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden ihanet yüzünden boşanıyor
Bomba iddia: Oyuncu Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden ihanet yüzünden boşanıyor
Bomba iddia: Oyuncu Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden ihanet yüzünden boşanıyor
Bomba iddia: Oyuncu Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden ihanet yüzünden boşanıyor

Zeynep Beşerler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba iddia: İhanetle sarsılan Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden boşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia: İhanetle sarsılan Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden boşanıyor - Son Dakika
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