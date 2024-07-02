Boşandıktan 20 gün sonra Nez'le ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla: Tanıştığımızda benim boşanma sürecim başlamıştı - Son Dakika
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Boşandıktan 20 gün sonra Nez'le ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla: Tanıştığımızda benim boşanma sürecim başlamıştı

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Boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan ettiği için tepki çeken Güldür Güldür Show oyuncusu Rüştü Onur Atilla, ilişkisinin nasıl başladığını anlattı. Nez ile ilişkisinin boşandıktan sonra başladığını söyleyen oyuncu, ''Nez'le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs'ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı'' dedi.

02.07.2024 08:43
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Güldür Güldür Show ekibinde yer alan başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile tek celsede boşandı. Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan etti. Yeni ilişkisinden dolayı tepki çeken oyuncu, ilişkinin başlama sürecini anlattı.

"NEZ İLE TANIŞTIĞIMIZDA DAVA GÜNÜ ALINMIŞTI"

Bir mekan çıkışı sevgilisiyle görüntülenen oyuncu, Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada "Nez'le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs'ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı. Bu bir süreçti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 23 yıldır tanıştığı eşiyle ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak gibi bir hayalde ya da planda olan biri değilim" ifadelerini kullandı.

Rüştü Onur Atilla, açıklamasının ardından sevgilisiyle araca binerek uzaklaştı.

Boşandıktan 20 gün sonra Nez'le ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla: Tanıştığımızda benim boşanma sürecim başlamıştı

"KİMSENİN YUVASINI YIKMADIM"

Atilla ile ilişkisini ilan ettikten sonra "Yuva yıkan kadın" yorumlarına maruz kalan şarkıcı Nez, Magazin News'e yaptığı açıklamada "Onur Bey kısa süre önce evliliğini bitirmiş, aylar önce evleri ayırmışlar, bunu ben bile bilmiyordum açıkçası. Televizyondan gördüğüm bir arkadaş olarak şimdi çok yeni bir ilişkimiz başladı. Biz resmi olarak boşandıktan çok sonra bir araya geldik. Kimsenin yuvasını bozmadım benim içim çok rahat. Kadına sürekli saldırıdan vazgeçin. Neden altında bir şeyler aranıyor? Bunları geçelim" demişti.

Boşandıktan 20 gün sonra Nez'le ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla: Tanıştığımızda benim boşanma sürecim başlamıştı

ATİLLA: "NE ÇOCUKLARIMIN ANNESİ NE BEN NE DE KIZ ARKADAŞIM BUNU HAK ETMİYOR

Kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Rüştü Onur Atilla ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmen. Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bunu hak ediyor. Böyle bir sebeple gündem oyalamak, bir umarım bir daha yaşamayacağım bir tecrübe olur. Sosyal medyada bir gücüm varsa kime ne faydam olacaksa onun için kullanmak isterim. Mesleğimi, neşemi paylaşmak, yanlış gördüğüme ses çıkarmak isterim o kadar.

Özellikle altını çizmek istediğim ise şu; henüz çocukken büyüyünce ne iş yapacakları belli, aileleri olan, yani haklarında konuşulanlar sebebiyle bizlerden çok üzülen anne, babaları, kardeşleri olan, sorumlu oldukları iş arkadaşları olan, sanatlarına, mesleklerine aşık, toplumun değerlerine duyarlı insanlara çamur atıp izinin kaldığı, bir yanlışın doğru sanılıp çığ gibi büyüdüğü bu sosyal medya aleminde bu insanların yani bizim hiçbir bilgi sahibi olmayan insanlar tarafından hele hele mahrem konularla ilgili yargılanmaması dileğimle. Huzurumuz daim, niyetlerimiz iyi olsun. Sevgiyle, evet sevgiyle..."

Boşandıktan 20 gün sonra Nez\'le ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla: Tanıştığımızda benim boşanma sürecim başlamıştı

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Son Dakika Magazin Boşandıktan 20 gün sonra Nez'le ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla: Tanıştığımızda benim boşanma sürecim başlamıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Cruel Runeblue: Gündem bumu yani bizene milletin ask hayatindan. haber değeri olmayan çöp bi yazi sadece. 27 3 Yanıtla
  • Alucralı: O ortam da bu. Yapacak bisey yok azicik paralanan o tarafı kalkan ilk önce evdekini aldatır sonra yeni gelen baskasiyla onu aldatir bunlar artik toplumumuzda normal seyler 19 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Onur,hayat hatası yaptı, artık Türk halkının gözünde komik değil parayı buldu değişti bakış açısı ile görülecek, bari biraz bekleseydin kaçıyormuydu. 14 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: size ne boşanır başkasıyla tanışır bunlar olağan şeyler kimse kimsenin özel hayatına karışamaz . ahlak diyorsunuz önce herkes kendine bakmalı 8 5 Yanıtla
    Murat Yılmaz: Ne diyorsun değişik? Böyle diye diye memleket ne hale geldi 10 2
  • Nilay Cift: Fazla uzun sürmez bu. 1 0 Yanıtla

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