Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti - Son Dakika
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Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti

Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla\'nın ilişkisi bitti

Güldür Güldür Show'un oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık evliliğini bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu ilişki kısa sürdü ve Nez, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla 'yollarımızı ayırdık' dedi. Nez, ayrılıkla ilgili olarak 'Her bir bitiş yeni bir başlangıçtır' ifadesini kullandı.

29.08.2024 11:23
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Güldür Güldür Show oyuncularından Rüştü Onur Atilla, temmuz ayında 2 çocuğun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Evliliğini bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan günlerce tepkilerin hedefi olan Atilla'nın ilişkisi kısa sürdü.

"BİR SÜRE ÖNCE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Yeni boşanan Rüştü Onur Atilla ile ilişkiye başladığı için "Yuva yıkan kadın" ilan edilerek eleştiri yağmuruna tutulan Nez, dün akşam takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Nez "Onur Bey ile hiç paylaşım gelmiyor" diyen takipçisine "Herkes yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı. Özel hayatıyla ilgili samimi bir açıklama yapan şarkıcı "Minik dünyamda mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir kadınım. Ailem, sevdiklerimle sağlıklı ve mutlu oldukları sürece her günüm en güzel gündür. Özel hayatım konusunda hep açık ve net olmuşuzdur. Şimdilik sakin ama arayış içinde de değilim" dedi.

Nez, bir takipçisinin "Ayrılmanıza üzülmedim yalan söyleyemem" yorumuna da "Arkadaşlar bu kadar abartmaya bence gerek yok. Başlarken ne derece güzelse ayrılıklar da o derece güzel olabilir. Unutmayın ki her bir bitiş yeni bir başlangıçtır" cevabını verdi.

Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti

Güldür Güldür Show, Rüştü Onur Atilla, Instagram, Nez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat: etler yendi, sular içildi.! ben masadan kalkıyorum hadi eyvallah 25 0 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: tadını alan bırakır. welcome 12 0 Yanıtla
  • Şefik Can: Bunların abur cabur alemini niye bize lanse ediyorsunuz. Bizim yaşantımız gayet güzel. 8 1 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI: her makinanın birçok makinisti olur 9 0 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Daldan dala daldan dala 7 1 Yanıtla
  • Komutan Logard: Hayırlısı olsun.Başka söze gerek yok. 3 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: artistlerin işi böyle vur kaç 1-2 hafta takıl ayrıl Ondan sonra sadece arkadaşız 4 0 Yanıtla
  • Murat yaman: para bitti,aşk bitti..geride sadece anılarımız kaldı..! 2 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: bir delikten iki iki iğne girerse 3 4'ü de gelir gider gelir gider 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti - Son Dakika
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