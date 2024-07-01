Boşanır boşanmaz yeni ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla ve Nez'den peş peşe cevap geldi - Son Dakika
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Boşanır boşanmaz yeni ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla ve Nez'den peş peşe cevap geldi

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10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez ile ilişkisini ilan ettiği için tepkilerin hedefi olan oyuncu Rüştü Onur Atilla, ''Evlilikler ve ilişkiler başlar biter. Ne çocuklarımın annesi ne de kariyeri için yıllar alın teri döken kız arkadaşımla ben bunu hak ediyor'' dedi. Nez ise gelen eleştirilere ''Kimsenin yuvasını bozmadım, içim rahat'' cevabını verdi.

01.07.2024 09:32
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Güldür Güldür Show'daki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Boşanır boşanmaz şarkıcı Nez ile ilişkisini ilan eden oyuncu, gelen eleştirilere cevap verdi.

"KİMSENİN YUVASINI YIKMADIM"

Atilla ile ilişkisini ilan ettikten sonra "Yuva yıkan kadın" yorumlarına maruz kalan şarkıcı Nez, Magazin News'e yaptığı açıklamada "Onur Bey kısa süre önce evliliğini bitirmiş, aylar önce evleri ayırmışlar, bunu ben bile bilmiyordum açıkçası. Televizyondan gördüğüm bir arkadaş olarak şimdi çok yeni bir ilişkimiz başladı. Biz resmi olarak boşandıktan çok sonra bir araya geldik. Kimsenin yuvasını bozmadım benim içim çok rahat. Kadına sürekli saldırıdan vazgeçin. Neden altında bir şeyler aranıyor? Bunları geçelim" dedi.

Boşanır boşanmaz yeni ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla ve Nez'den peş peşe cevap geldi

"NE ÇOCUKLARIMIN ANNESİ NE BEN NE DE KIZ ARKADAŞIM BUNU HAK ETMİYOR"

Kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Rüştü Onur Atilla ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmen. Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bunu hak ediyor. Böyle bir sebeple gündem oyalamak, bir umarım bir daha yaşamayacağım bir tecrübe olur. Sosyal medyada bir gücüm varsa kime ne faydam olacaksa onun için kullanmak isterim. Mesleğimi, neşemi paylaşmak, yanlış gördüğüme ses çıkarmak isterim o kadar.

Özellikle altını çizmek istediğim ise şu; henüz çocukken büyüyünce ne iş yapacakları belli, aileleri olan, yani haklarında konuşulanlar sebebiyle bizlerden çok üzülen anne, babaları, kardeşleri olan, sorumlu oldukları iş arkadaşları olan, sanatlarına, mesleklerine aşık, toplumun değerlerine duyarlı insanlara çamur atıp izinin kaldığı, bir yanlışın doğru sanılıp çığ gibi büyüdüğü bu sosyal medya aleminde bu insanların yani bizim hiçbir bilgi sahibi olmayan insanlar tarafından hele hele mahrem konularla ilgili yargılanmaması dileğimle. Huzurumuz daim, niyetlerimiz iyi olsun. Sevgiyle, evet sevgiyle..."

Boşanır boşanmaz yeni ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla ve Nez'den peş peşe cevap geldi
Boşanır boşanmaz yeni ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla ve Nez'den peş peşe cevap geldi
Boşanır boşanmaz yeni ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla ve Nez\'den peş peşe cevap geldi

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Son Dakika Magazin Boşanır boşanmaz yeni ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla ve Nez'den peş peşe cevap geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce: Unutmayın . Maymunlar tuttuğu dalı tutunacak yeni bir dal bulana kadar asla bırakmazlar . 12 0 Yanıtla
    Abdullah Kara: Aradığım cevap.. 4 0
  • Osman Koca: ibo hızlı giden atı bilirmisin? 2 0 Yanıtla
  • ÜMiT EDENLER null: o ye ibraaaaheem 1 0 Yanıtla

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