Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Serkan Kaya'dan tepki çeken sözler: Gelinlikle giren kefenle çıkar

2013 yılında Ayşegül Kalfa ile nikah masasına oturan şarkıcı Serkan Kaya'nın evliliğinde sorun yaşadığı ve ayrılık iddiasının gündeme geldiği ileri sürüldü. Hakkında çıkan boşanma iddiasını yalanlayan Kaya'nın "Ölüm yoksa ayrılık da yok" sözleri ağızları açık bıraktı.

"GELİNLİKLE GİREN KEFENLE ÇIKAR"

Kalakaldım, Zor Bela, Kara Gözlüm, Sevemiyorum ve Aşk Ne Demek Bilen Var mı? gibi şarkılarıyla tanınan Serkan Kaya, evliliğindeki krizle ilgili "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeni ile çı kar' diye. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar… Ölüm yoksa ayrılık da yok" demesi şoke etti.

KULLANICILAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Serkan Kaya'ya kullanıcılardan tepki yağmaya başladı. Kaya'nın eşini tehdit ettiğini ileri süren kullanıcılar "Kadın boşanmak istersen öldürecek misini? Bu ne saçmalık", "Bu bir kadın şiddetinin itirafıdır" ve "Bu söz açık bir tehdittir, ifadesi alınmalı" diyerek tepki gösterdi.