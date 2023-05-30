Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı

Emannuelly Belini, Várzea Grande'yi temsilen cumartesi günü düzenlenen Brezilya'nın Miss Gay Mato Grosso 2023 yarışmasında birinciliği kazanırken, ikinci gelen Nathally Becker'ın kocası,eşinin ikinci olduğunu duyunca sahneye fırladı ve öfkesini birincinin tacını yerlere fırlatarak gösterdi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Gözler önüne serilen bu şaşırtıcı olayda, Becker'ın kocası, tacın Belini'nin kafasına yerleştirilirken tacı alıp yere attı. İnsanlar gördükleri karşısında şaşırırken koca da tacı bir kez daha yere fırlattı ve eşiyle birlikte sahneden ayrılmaya çalıştı ama güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Yarışma organizasyonu, bu olayın ardından bir açıklama yaparak Belini'nin gerçekten bu yılın yarışma birincisi olduğunu belirtti. Aynı zamanda Becker'ın kocasının eylemlerini kınayan organizasyon, bu durumun ardından gereken hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Bu durum, hayranlığın bazen ne kadar aşırıya gidebileceğini gözler önüne serdi.