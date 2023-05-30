Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı - Son Dakika
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Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı

30.05.2023 14:25

Brezilya'nın Miss Gay Mato Grosso 2023 güzellik yarışmasında birinci ilan edilen Emannuelly Belini'nin tacını başına koyma anında, ikinci gelen yarışmacı Nathally Becker'ın kocası sahneye atıldı ve tacı alarak yerlere attı. Eşiyle birlikte sahneden ayrılmaya çalışan adam, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Emannuelly Belini, Várzea Grande'yi temsilen cumartesi günü düzenlenen Brezilya'nın Miss Gay Mato Grosso 2023 yarışmasında birinciliği kazanırken, ikinci gelen Nathally Becker'ın kocası,eşinin ikinci olduğunu duyunca sahneye fırladı ve öfkesini birincinin tacını yerlere fırlatarak gösterdi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Gözler önüne serilen bu şaşırtıcı olayda, Becker'ın kocası, tacın Belini'nin kafasına yerleştirilirken tacı alıp yere attı. İnsanlar gördükleri karşısında şaşırırken koca da tacı bir kez daha yere fırlattı ve eşiyle birlikte sahneden ayrılmaya çalıştı ama güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Yarışma organizasyonu, bu olayın ardından bir açıklama yaparak Belini'nin gerçekten bu yılın yarışma birincisi olduğunu belirtti. Aynı zamanda Becker'ın kocasının eylemlerini kınayan organizasyon, bu durumun ardından gereken hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Bu durum, hayranlığın bazen ne kadar aşırıya gidebileceğini gözler önüne serdi.

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Brezilya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı - Son Dakika
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