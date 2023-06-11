Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın Türkiye ziyareti tartışma yarattı - Son Dakika
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Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın Türkiye ziyareti tartışma yarattı

11.06.2023 16:05

Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'yı gezerek o anları kayda almıştı. Anitta, sahilde tangayla dans ettiği anlarda kendisini şaşkın bakışlarla izleyen vatandaşları çekip yayınladı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise Anitta'yı tanımadığını söyleyerek tartışmaya neden oldu.

Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'yı gezerek o anları da kayda almıştı. Şarkıcının paylaştığı videoda erkek esnaf ve vatandaşların dönüp dönüp kendine bakarak "Ne kadar?" ve "Çok güzel" demesi dikkatlerden kaçmamıştı.

KENDİSİNE BAKAN VATANDAŞI PAYLAŞTI

Paylaşımlarıyla olay olan Anitta, bu sefer de sahilde tangayla dans ettiği anlarda kendisini şaşkın bakışlarla izleyen vatandaşları çekip yayınladı. Şarkıcının bu tavrı birçok kişinin hoşuna gitmedi.

Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı

DEMET AKALIN'IN YORUMU BOMBA

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan paylaşıma yorum gecikmedi. Akalın "Vallahi ilk kez duydum. Asla tanımıyorum. Kapalı Çarşı'daki beyler de tanımıyordur" diye yorum yaptı. Bir kullanıcı ise "Kadının Cardi B ile düeti bile var. Senin tanımaman çok da şey değil" Akalın'ın yorumuna cevap verdi. Anitta'nın Instagram'da 64 milyon takipçisi var.

Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı
Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı
Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı
Dev maç için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, tangayla sahilde dans etti! Kendisine bakan Türkleri çekip paylaştı
YORUMLAR (3)
  • sait acar: Demet varken,Anitta kim olur.Demet'i Dünya tanıyor...! Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Özgürlük başka olur Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • mehmet aslan: hemen de boşanmış 1 yılda bu kıza güvenilmez bence uzak durmak en iyisi Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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