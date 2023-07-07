Britney Spears, NBA oyuncusu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isterken korumanın saldırısına uğradı - Son Dakika
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Britney Spears, NBA oyuncusu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isterken korumanın saldırısına uğradı

07.07.2023 11:39

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Britney Spears, bir restoranda karşılaştığı NBA oyuncusu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isterken korumanın saldırısına uğradı. Aldığı darbeyle yere yığılan şarkıcı, yasal yollara başvurdu.

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Britney Spears, bir restoranda karşılaştığı NBA oyuncusu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isterken korumanın saldırısına uğradı. Aldığı darbeyle yere yığılan şarkıcı, yasal yollara başvurdu.

FOTOĞRAF İSTEĞİ KÖTÜ BİTTİ

Hayranları tarafından etrafı sarılan yıldızla fotoğraf çektirmek isteyen Spears, oyuncunun dikkatini çekmek için 'sırtına ve omzuna dokunduğu' ve güvenlik ekibinin bir üyesinin de ani bir refleksle şarkıcıyı tokatladığı ileri sürüldü. Darbenin ardından yere düşen şarkıcı, yaşanan olayın ardından masasına döndü. Şarkıcının yanına gelen basketbolcunun koruması ise yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Basketbolcu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isteyen Britney Spears, korumanın yumruklu saldırısına uğradı

"YÜZÜME YUMRUK ATARAK BENİ YERE DÜŞÜRDÜ"

Gelen özrü kabul etmeyen Britney Spears ise yaşananların ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Ertesi gün bir basın toplantısı düzenleyen Wembanyama, Spears'ın kalabalıkta kendisini arkasından çektiğini söyledi. Basketbolcunun sözlerinden sonra Instagram hesabından bir açıklama yapan Britney Spears, "Oyuncunun, 'beni arkamdan çekti' şeklindeki ifadesinin farkındayım, fakat ben sadece omzuna dokundum. Bunun üzerine güvenlik görevlisi kalabalığın önünde arkasına bakmadan yüzüme ters bir yumruk attı. Beni yere düşürdü ve gözlüklerimin yüzümden düşmesine neden oldu. Her zaman insanlar tarafından kuşatılırım. O gece de en az 20 kişilik bir hayran grubu tarafından kuşatıldım, fakat güvenlik ekibim hiçbirine vurmadı" dedi.

Britney Spears, yaşananların ardından basketbolcudan ve korumasından henüz halk önünde bir özür almadığını söyleyerek şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu söyledi.

Basketbolcu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isteyen Britney Spears, korumanın yumruklu saldırısına uğradı
Basketbolcu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isteyen Britney Spears, korumanın yumruklu saldırısına uğradı
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Britney Spears, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Britney Spears, NBA oyuncusu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isterken korumanın saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Britney Spears, NBA oyuncusu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isterken korumanın saldırısına uğradı - Son Dakika
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