Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı

Yurt dışında yaşamını sürdüren ve zaman zaman Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ilişkisini noktaladığını duyurmuştu.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR, AYRILIĞI DUYURDU

Şeyma Subaşı ile Marlon Teixeira'nın ayrılığı, önce Instagram'da birbirlerini takipten çıkmalarıyla fark edildi. Ardından Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrıldıklarını doğrulayarak ilişkisinin sona erdiğini kamuoyuna duyurdu.

GÖZYAŞLARIYLA BAŞLAYAN PAYLAŞIM

Ayrılık sonrası sessizliğini sürdüren fenomen isim, bu sabah duygusal bir paylaşım yaptı. Kamera karşısında gözyaşlarını tutamayan Subaşı, aldığı güzel bir haberin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Subaşı paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına dokunuyor olabilmek, bu gerçekten çok güzel, hep amacım buydu. Ben çok mutluyum bilmeyerek de insanların hayatlarına dokunduğum için."