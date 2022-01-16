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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor - Son Dakika

Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor

16.01.2022 14:40
Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor

Bir döneme damga vuran Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan, büyüdü güzel bir genç kız oldu. Güzel oyuncunun değişimi ise görenleri hayran bırakıyor.

2000'li yıllara damga vuran Bücür Cadı'nın Zeliş'i son haliyle görenleri adeta büyülüyor. Ekranlarda büyüyen Merve Erdoğan son olarak "Tövbeler Olsun" dizisinde rol almıştı.

GÜZELLİĞİNE ÖVGÜ YAĞIYOR

Pandemi döneminde sessiz sakin bir hayat yaşayan güzel oyuncu 2020'de evlendiği rol arkadaşı Mert Carim ile ara ara aşk pozlarını paylaşıyor. Zeliş karakteriyle tanıdığımız güzel oyuncunun değişimi ise bir kez daha hayran bıraktı.

Bücür Cadı'nın Zelişi'ne bir de şimdi bakın! Değişimiyle hayran bırakıyor

MERVE ERDOĞAN KİMDİR?

22 Haziran 1991 yılında Niğde'de doğan Merve Erdoğan, daha sonra ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşti. Bücür Cadı dizisiyle kameralar karşısına geçen oyuncunun bu diziyle, çocuk yaşlarda yıldızı parladı.

Bücür Cadı'nın Zelişi'ne bir de şimdi bakın! Değişimiyle hayran bırakıyor

Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonraKadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü kazandı ve mezun oldu.

Bücür Cadı'nın Zelişi'ne bir de şimdi bakın! Değişimiyle hayran bırakıyor

YER ALDIĞI DİZİLER

1999- Bücür Cadı

2006- Beşinci Boyut

2007-2012- Arka Sıradakiler

2011-2012- Bir Ömür Yetmez

2013- Emret Komutanım Yeniden

2013- Sevdaluk

2016/ 2019- Aşk ve Mavi

Bücür Cadı'nın Zelişi'ne bir de şimdi bakın! Değişimiyle hayran bırakıyor
Bücür Cadı'nın Zelişi'ne bir de şimdi bakın! Değişimiyle hayran bırakıyor
Bücür Cadı'nın Zelişi'ne bir de şimdi bakın! Değişimiyle hayran bırakıyor
Bücür Cadı'nın Zelişi'ne bir de şimdi bakın! Değişimiyle hayran bırakıyor
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Tiyatro, Pandemi, cadı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor - Son Dakika Magazin


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