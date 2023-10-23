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Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı - Son Dakika

Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:47

Yıllar önce Popstar yarışmasına katılan ve sonrasında Bülent Ersoy ile yaptığı evlilikle tanınan Armağan Uzun, yıllar sonra ortaya çıktı. Müziği bırakarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Uzun, ticarete atılarak asansör işine girdi.

Yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Uzun, jüri üyesi Bülent Ersoy ile yaptığı evlilikle magazin basınında geniş bir yankı uyandırdı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Uzun, ticarete atıldı.

BEYAZLAYAN SAÇLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Yıllar önce Çeşme'deki lüks mekanlarda sahne alan Armağan Uzun, daha önce kır düğünleri için mekan açmıştı. Bir süredir mütevazi bir hayat yaşayan ve müziği bırakan Uzun, asansör işine girdi. Ticaretle uğraşmaya başlayan Armağan Uzun, hayatını da İzmir Torbalı'da devam ettiriyor. Öte yandan Uzun'un beyazlayan saçları da dikkat çekti.

Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı

"ÇARESİZLİKTEN EVLENMEYİ KABUL ETTİM"

Kendisinden yaşça büyük Bülent Ersoy ile yaptığı evlilikle gündem olan Armağan Uzun boşandıktan sonra yaptığı açıklamada "Bülent Ersoy müzik hayatımın geleceğiyle ilgili vaatlerde bulunup evlenmeyi teklif etti. O an çaresizlikten teklifi kabul ettim" demişti.

Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı
Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı
Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı
Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı

Armağan Uzun, Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı - Son Dakika
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