Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çiftinin evleneceği tarih belli oldu - Son Dakika
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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çiftinin evleneceği tarih belli oldu

26.11.2022 08:01

Uzun süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile evlenmeye hazırlanan Burcu Esmersoy, düğün tarihini belirledi. Otellerdeki doluluk nedeniyle gün bulmakta zorlanan ikili Eylül 2023'te nikah masasına oturacak.

Burcu Esmersoy, 1 yıldır birlikte olduğu yazılımcı Nazım Akmandil'den yaz başında İtalya'da evlilik teklifi almıştı Teklifin ardından düğün için hazırlıklara başlayan Esmersoy, düğün tarihi için otel engeline takılınca tarih belirleyemediler.Bir süredir hazırlık yapan çiftin düğün tarihi netleşti.

EYLÜL AYINDA EVLENECEKLER

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda düğün için yer bulamadıklarını söyleye Esmersoy, "Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu. Esmersoy ve Akmandil'in merakla beklenen düğün tarihi belli oldu. Eylül 2023'te nikah masasına oturacak olan çift kaporayı da ödedi.

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çifti, eylül 2023'te nikah masasına oturacak
Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çifti, eylül 2023'te nikah masasına oturacak
Kaynak: Magazinkolik
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Burcu Esmersoy, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çiftinin evleneceği tarih belli oldu - Son Dakika

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