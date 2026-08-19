Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu - Son Dakika
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Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu

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Yeni dizisi “Anne Yarısı” için Kapadokya'da bulunan Burcu Özberk, set aralarında yöre halkıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncunun mutfaktaki halleri dikkat çekti.

“Güneşin Kızları” dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Burcu Özberk, ardından “Afili Aşk” ve “Aşk Mantık İntikam” gibi yapımlarla kariyerindeki çıkışını sürdürdü. Ünlü oyuncu, şimdilerde ise Cihangir Ceyhan ile başrolü paylaştığı “Anne Yarısı” dizisi için kamera karşısına geçiyor.

Burcu Özberk <a class='keyword-sd' href='/kapadokya/' title='Kapadokya'>Kapadokya</a>'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu

Dizinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Özberk, set aralarında soluğu yöre halkının yanında aldı. Bölge kadınlarıyla bir araya gelen oyuncu, oklavayı eline alıp yufka açtı.

Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu

Mutfakta kadınlara eşlik eden Özberk, kabak çiçeği dolması için yapılan hazırlıklara da katıldı. Kışlık hazırlıklara yardım eden oyuncu, bölge halkıyla geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu

Özberk'ün Kapadokya'daki bu samimi anları, oyuncunun set dışında yöre halkıyla kurduğu sıcak iletişimi de gözler önüne serdi.

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Son Dakika Magazin Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Merve Hatun Merve Hatun:
    burcu özberk kim ya yeni soyunanlardan mı yoksa eskilerden mi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu - Son Dakika
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