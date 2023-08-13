Büşra Pekin, Havuçlu Anne karakteri gibi poz verdi! Değişimi ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Büşra Pekin, Havuçlu Anne karakteri gibi poz verdi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Son Güncelleme: 13.08.2023 12:22

Yıllar önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki 'Havuçlu anne' rolüyle hafızalara kazınan Büşra Pekin, fazla kilolarını kurtulduktan sonra estetik operasyon yaptırdı ve saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medya hesabından 'havuçlu anne' karakterine gönderme yapan oyuncunun değişimi takipçilerini şaşırttı. Oyuncunun havuç yerken çektiği bir fotoğrafı paylaşmasıyla birlikte karakteri tekrar gündem oldu ve aradaki değişim dikkat çekti.

Yıllar önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki "Havuçlu anne" rolüyle hafızalara kazınan Büşra Pekin, fazla kilolarını kurtulduktan sonra hem estetik operasyon yaptırdı hem de koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medya hesabından "havuçlu anne "karakterine gönderme yapan oyuncunun değişimi ise takipçilerini şaşkına çevirdi.

ARADAKİ FARK AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Instagram hesabından havuç yerken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan oyuncu, "Havuçlu ana geri döndü" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımından sonra karakteri bir kez daha gündem olunca aradaki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen oyuncu için "Kendini tanıyabiliyor musun?" yorumları yapıldı.

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Büşra Pekin, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büşra Pekin, Havuçlu Anne karakteri gibi poz verdi! Değişimi ağızları açık bıraktı - Son Dakika


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