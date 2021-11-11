Camdaki Kız, Misafir, Üç Kuruş dizisi yeni bölüm fragmanları

İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Misafir dizisinin fragmanı,Camdaki Kız'ın 19. bölüm fragmanı, Üç Kuruş dizisinin 3. bölümü fragmanı bu sayfada yer almaktadır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sedat'ın ortadan kaybolmasının ardından Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır. Muzo'nun artık duruma el atması gerekir ve önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında iseNalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir. Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU

Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem'in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kuruş'un 2. Bölümünde; Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. Kartal, Efe'den kurtulmaya çalışırken, Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır. Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih'le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar'da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca Kartal bu defa, Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.