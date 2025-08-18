Can Yaman'ın İtalya Açıklaması Kariyerine Bedel Oldu - Son Dakika
Can Yaman'ın İtalya Açıklaması Kariyerine Bedel Oldu

Can Yaman\'ın İtalya Açıklaması Kariyerine Bedel Oldu
18.08.2025 13:18
Ünlü oyuncu Can Yaman, geniş kitlelere hitap eden dizileri Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Dolunay ile tanındı. Yaman, dört yıl önce İtalya'ya taşınma kararı aldı ve bu tercih, hayranları ve sektör tarafından tepki çekti. El Turco dizisinde yer alırken, 'Türkiye mi, İtalya mı?' sorusuna 'İtalya' yanıtı verdi ve bu açıklaması nedeniyle GAİN platformu, diziyi yayından kaldırdı. Bu durum, 'kariyere bedel olan bir söz' olarak yorumlandı. Yaman, şu anda sevgilisi Sara Bluma ile Türkiye'de tatil yapıyor.

Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Dolunay gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz ay Türkiye ziyaretiyle bozdu. Dört yıl önce İtalya'ya taşınarak kariyerine orada devam etme kararı alan oyuncunun bu tercihi ve açıklamaları, hem hayranlarının hem de sektörün tepkisini çekmişti.

İTALYA YANITIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Başrolünde yer aldığı El Turco dizisi yayındayken kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz "İtalya" cevabını veren Yaman, doğup büyüdüğü topraklara karşı vefasızlıkla suçlanmıştı. Açıklamanın yankıları büyürken, GAİN platformu da oyuncunun sözlerini gerekçe göstererek diziyi yayından kaldırmıştı. Bu karar, sanat camiasında "kariyere bedel olan bir söz" şeklinde yorumlanmıştı.

Can Yaman'ın İtalya Açıklaması Kariyerine Bedel Oldu

YENİ ROTA ÇEŞME

Son dönemde İtalya'da çalışmalarına devam eden Can Yaman, yaz sezonunu Türkiye'de açtı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sara Bluma ile Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu, paylaştığı karelerle gündem olmuştu. Çift, Bodrum'un ardından Çeşme'ye geçti.

Can Yaman'ın İtalya Açıklaması Kariyerine Bedel Oldu

Bir mekanda görüntülenen ikili, çılgınca dans ederek romantik anlar yaşadı. Tatil keyfini doyasıya çıkaran çiftin eğlenceli halleri objektiflere yansıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

