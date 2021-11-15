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Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı - Son Dakika

Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı

15.11.2021 19:48

Geçtiğimiz günlerde Flash TV canlı yayını sırasında Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci kavgası gündem olmuştu. Polemiğin bitiminde stüdyoyu terk eden Ekinci'nin yerine Nurseli İdiz programa yorumcu olarak dahil edilirken kavga sonrası Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin WhatsApp mesajlaşmalar da ortaya çıktı.

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın Flash TV'de sunduğu Al Sana Haber adlı programda geçtiğimiz günlerde Türk-Kürt polemiği yaşanmıştı. Tuğba Ekinci, canlı yayında Nihat Doğan ile ettiği kavga sonrası sinirlenerek yayını terk etmişti. Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci programa bir daha gelmeyeceğini söylemişti.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Bu gelişmenin ardından Seyhan Soylu ise WhatsApp grubunda Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci'nin kavgalarını ifşa edip Ekinci'yi gruptan çıkardı.

Canlı yayında birbirine giren Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ifşa oldu

NURSELİ İDİZ GELECEK

İfşa olayından sonra Tuğba Ekinci'nin yerine gelecek isim belli oldu. Ekinci yerine yorumcu olarak Nurseli İdiz programa dahil oldu.

Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı - Son Dakika
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