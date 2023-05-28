Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur - Son Dakika
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Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur

28.05.2023 16:07

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan ilk kadın olan Merve Dizdar, Türkiye'ye döndü. Havalimanında görüntülenen oyuncu, aldığı ödülden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Ülkeme böyle bir ödülle dönmek muhteşem bir his. Bambaşka bir gurur, hayatımda hiç yaşamadım" dedi.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla alkış toplayan Merve Dizdar, Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Bugün Türkiye'ye dönen Merve Dizdar, havalimanında soruları yanıtladı.

"BU MUTLULUĞUN TARİFİ YOK"

Yaşadığı mutluluğu NTV'ye anlatan Merve Dizdar, "Ülkeme böyle bir ödülle dönmek muhteşem bir his. Çok heyecanlıyım çünkü tanıdığım, tanımadığım herkes mesaj gönderdi. Herkes çok mutlu oldu ve bu benim için daha önemli. Bambaşka bir gurur, hayatımda hiç yaşamadım. Ben adımın ve filmin adının yanlış söylendiği dahi hatırlamıyorum. O sırada sadece adımı duydum. Nuri Bilge Ceylan hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli bir yönetmen. Onunla oraya gitmek benim için çok önemliydi. Çok ciddi oyuncular olduğu için o kadar şaşırdım. Bu mutluluğun benim için tarifi yok" dedi.

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur

"ÖDÜL TEK BAŞINA ALINMADI, BİR KİŞİYE MAL EDİLEMEZ"

Törenden sonra yaşananları anlatan Dizdar, sözlerine şöyle devam etti: "Bütün jüriyle tanışarak sohbet ettim. Aday oyuncularla sohbet ettim, çok güzel bir ortam vardı. Çok uzun süren bir röportaj verdim. Ödüller tek başına alınmış şeyler değildir ve herkesi ithaf edilmesi gerekir. Ödülü kız kardeşlerimle aldığım ve onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu bir kişiye mal edilemez. Film için ödül bekliyordum. Bu filmin içinde bulunmak benim için çok önemliydi. Film muhteşemdi. Filme ödül geleceğini düşünüyordum ama kendimi düşünmemiştim. Ben Türkiye'nin hikayesini anlatabilen bir oyuncuyum. Türkiye'de daha iyi olabileceğimi düşünüyorum, yurt dışı kapısının çok açık olduğunu düşünüyorum."

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur
Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur
Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur
Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur
Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur
YORUMLAR (2)
  • Uğur Türkiye: Chpli ıyyyyy Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Tebrikler Merve hanım ,filminizin vizyon'a girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz ,gişe rekorları kıracağından emin olabilirsiniz...Tekrar tebrik ediyorum.... Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Merve Dizdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar: Bu bambaşka bir gurur - Son Dakika


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