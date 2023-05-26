Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi

Rol aldığı dizilerdeki rollerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bir markanın davetiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı. Yaptığı kombinlerle konuşulan oyuncu, festival kapsamında her yıl düzenlenen amfAR etkinliğine de bir süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı ile katıldı.

SAMİMİ POZLAR VERDİLER

Günlerdir Cannes Film Festivali'nde şıklığıyla konuşulan Hande Erçel, önce tek başına kamera karşısına geçerek yabancı basına poz verdi sonra da Hakan Sabancı ile fotoğraf çektirdi. İkilinin verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Erçel ve Sabancı ise birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı.

İşte Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın pozları...