Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi

26.05.2023 08:20

Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, etkinlik kapsamında her yıl düzenlenen amfAR gecesine bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile katıldı. Etkinliğe birlikte gelen çift, kameralara poz vermeyi ihmal etmedi.

Rol aldığı dizilerdeki rollerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bir markanın davetiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı. Yaptığı kombinlerle konuşulan oyuncu, festival kapsamında her yıl düzenlenen amfAR etkinliğine de bir süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı ile katıldı.

SAMİMİ POZLAR VERDİLER

Günlerdir Cannes Film Festivali'nde şıklığıyla konuşulan Hande Erçel, önce tek başına kamera karşısına geçerek yabancı basına poz verdi sonra da Hakan Sabancı ile fotoğraf çektirdi. İkilinin verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Erçel ve Sabancı ise birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı.

İşte Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın pozları...

Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi
Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi
Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi
Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi
Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi
YORUMLAR
500
Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi Hande Erçel'in Cannes Film Festivali'nde şıklığı için ödediği miktar dudak uçuklatan cinsten: Kombinlerin toplam değeri 815 bin TL Hande Erçel'in Cannes Film Festivali'nde şıklığı için ödediği miktar dudak uçuklatan cinsten: Kombinlerin toplam değeri 815 bin TL

Hakan Sabancı, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:29:29. #1.12#
SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement