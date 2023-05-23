Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Esra Bilgiç, süper mini elbisesiyle herkesi büyüledi

Diriliş Ertuğrul, Kanunsuz Topraklar ve Ramo gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç, bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri her daim üzerine çeken oyuncu, tarzıyla yine gündeme geldi.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Güzel oyuncu, festival için tek omuz süper mini siyah bir elbise tercih etti. Toplu saçı ve doğal makyajıyla göz kamaştıran oyuncu, sokakta verdiği pozları da 7,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Oyuncunun herhangi bir not eklemeden yaptığı paylaşım kısa sürede 230 binden fazla beğeni aldı.

İşte Esra Bilgiç'in Cannes Film Festivali pozları...