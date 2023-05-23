Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Esra Bilgiç, süper mini elbisesiyle herkesi büyüledi - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Esra Bilgiç, süper mini elbisesiyle herkesi büyüledi

23.05.2023 11:47

Bir markanın özel davetiyle Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından süper mini elbisesiyle art arda verdiği pozları paylaştı.

Diriliş Ertuğrul, Kanunsuz Topraklar ve Ramo gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç, bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri her daim üzerine çeken oyuncu, tarzıyla yine gündeme geldi.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Güzel oyuncu, festival için tek omuz süper mini siyah bir elbise tercih etti. Toplu saçı ve doğal makyajıyla göz kamaştıran oyuncu, sokakta verdiği pozları da 7,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Oyuncunun herhangi bir not eklemeden yaptığı paylaşım kısa sürede 230 binden fazla beğeni aldı.

İşte Esra Bilgiç'in Cannes Film Festivali pozları...

Cannes Film Festivali'ne giden Esra Bilgiç, süper mini elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı
Cannes Film Festivali'ne giden Esra Bilgiç, süper mini elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı
Cannes Film Festivali'ne giden Esra Bilgiç, süper mini elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı
Cannes Film Festivali'ne giden Esra Bilgiç, süper mini elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı
Cannes Film Festivali'ne giden Esra Bilgiç, süper mini elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı
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Cannes Film Festivali'ne giden Esra Bilgiç, süper mini elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı Cannes Film Festivali'ne giden Esra Bilgiç, süper mini elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı

Kanunsuz Topraklar, Diriliş Ertuğrul, Esra Bilgiç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Esra Bilgiç, süper mini elbisesiyle herkesi büyüledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Esra Bilgiç, süper mini elbisesiyle herkesi büyüledi - Son Dakika
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