Çelik'ten Konya'da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı
Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı

Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı
09.04.2026 15:59
Haberin Videosunu İzleyin
Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı
Ünlü şarkıcı Çelik, Konya konseri sonrası bir mahalle bakkalına giderek borç defterindeki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Sanatçının bu davranışı sonrası esnafın dükkânın kapısına astığı not dikkat çekti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik, Konya’daki konserinin ardından yaptığı anlamlı hareketle takdir topladı. Ünlü şarkıcı, bir mahalde markete uğrayarak veresiye defterinde borcu bulunan vatandaşların borçlarını kapattı. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Çelik’in davranışı kısa sürede gündem oldu.

Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı

BORÇ DEFTERİNDEKİ BORÇLARI TEK TEK ÖDEDİ

İddiaya göre Çelik, konser sonrası uğradığı markette borç defterini inceleyerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Ünlü sanatçının bu jesti hem esnafı hem de mahalle sakinlerini duygulandırdı.

Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı

ESNAFTAN DİKKAT ÇEKEN NOT

Sanatçının dükkândan ayrılmasının ardından marketin kapısına asılan not da sosyal medyada paylaşıldı. Notta, "Sanatçı Çelik bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok" ifadeleri yer aldı.

Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Çelik’in bu davranışı sosyal medyada da büyük beğeni toplarken birçok kullanıcı sanatçının duyarlılığına övgü dolu yorumlar yaptı. Ünlü şarkıcının bu hareketi, sanat dünyasında örnek davranışlar arasında gösterildi.

Son Dakika Magazin Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Arslan Mehmet Arslan:
    Bravo Çelik, Teşekkürler... 42 1 Yanıtla
  • 123456 123456:
    Allah senden razı olsun Çelik. Rabbim sesine kuvvet versin. Sana sağlık sıhhat versin Rabbim. Ve bu örnek davranışınla hayır kapıların açık olsun. Rabbim sevaplarını kat kat arttırsın inşallah. Amin. 28 0 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    Allah hayrını kabul etsin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:25:55.
SON DAKİKA: Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı - Son Dakika
