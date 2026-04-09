Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik, Konya’daki konserinin ardından yaptığı anlamlı hareketle takdir topladı. Ünlü şarkıcı, bir mahalde markete uğrayarak veresiye defterinde borcu bulunan vatandaşların borçlarını kapattı. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Çelik’in davranışı kısa sürede gündem oldu.

BORÇ DEFTERİNDEKİ BORÇLARI TEK TEK ÖDEDİ

İddiaya göre Çelik, konser sonrası uğradığı markette borç defterini inceleyerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Ünlü sanatçının bu jesti hem esnafı hem de mahalle sakinlerini duygulandırdı.

ESNAFTAN DİKKAT ÇEKEN NOT

Sanatçının dükkândan ayrılmasının ardından marketin kapısına asılan not da sosyal medyada paylaşıldı. Notta, "Sanatçı Çelik bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Çelik’in bu davranışı sosyal medyada da büyük beğeni toplarken birçok kullanıcı sanatçının duyarlılığına övgü dolu yorumlar yaptı. Ünlü şarkıcının bu hareketi, sanat dünyasında örnek davranışlar arasında gösterildi.