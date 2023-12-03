49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan programın sunucusu Cem Davran, "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyet'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Onu saygı ve minnetle anıyoruz." dedi. Davran uzun süre alkışlandı.
49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulurken, geceye programın sunucusu Cem Davran'ın yaptığı konuşma damga vurdu. Cumhuriyet'in 100. yılı için konuşma yapan Davran'ın sözleri sık sık alkışlarla kesildi.
Davran, "Es geçenler var, onlara üzülüyorum ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyet'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Onu saygı ve minnetle anıyoruz. Bu cumhuriyetimizi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e onun silah arkadaşlarına borçluyuz. Saygıyla minnetle anıyoru7z. Bayanlar baylar bu cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun." dedi.
Son Dakika › Magazin › Cem Davran'ın sözleri Altın Kelebek'e damga vurdu: Ben es geçmeyeceğim, Cumhuriyet'i Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz - Son Dakika