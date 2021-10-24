Cemiyet hayatının ünlü isim Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'i yerden yere vurdu: Erkeklerin olduğu masaya gülücükler gönderiyordu

Aslı Şen sosyal medya hesabından Linet'i hedef aldı. Dün akşam Yeni Gazino'da sahne alan şarkıcı Linet'i dinlemeye giden Şen, Linet'in ilgisiz olduğunu ve göz teması kurmadığını iddia eden bir paylaşım yaptı. Aslı Şen sonrasında ise şarkıcının üzerine çarpı koyarak sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

"NEDEN STAR OLMADIĞINI ANLADIK"

Aslı Şen, "Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!" dedi.

"ERKEKLERİN OLDUĞU MASAYA GÜLÜCÜKLER GÖNDERDİ"

Hızını alamayan Şen daha sonra ise şunları yazdı: "Yıllardır canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabı muaşeret gereği sanatçı, özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir. Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce Bodrum People'da da yapmıştı, herhalde ben yanlış anladım demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik. Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi, Sezen Aksu'yu izlemesinin öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef."