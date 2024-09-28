Cenazesi 27 gün sonra Türkiye\'ye getirilen Ahu Tuğba\'ya büyük vefasızlık

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Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonunda ülkeye getirildi.

KIZI VEFASIZLIĞA SİTEM ETTİ

Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlendi. Anjelik Calvin annesine son vedasında gözyaşlarını tutamadı ve son sözleriyle adeta yürekleri sızlattı. Vefasızlıktan yakınan Anjelik annesi öldükten sonra kimsenin yanında durmadığını söyleyerek "Allah durdu yanımızda. Değerli Türk Devleti, Mevlüt Çavuşoğlu durdu yanımızda. Başka kimse durmadı" diyerek sitem etti.

"CENAZENİN DOLUP TAŞMASI LAZIMDI"

Yoğun bir katılımın olmadığı törende Serpil Çakmaklı Anjelik Calvin'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Çakmaklı, "Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun" diye isyan etti.