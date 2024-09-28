Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık - Son Dakika
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Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

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Amerika'nın Miami kentindeki evinde 1 Eylül'de yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu için Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlendi. Törene sanat camiasında katılımın az olması ''Büyük vefasızlık'' olarak nitelendirildi.

28.09.2024 11:53
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Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonunda ülkeye getirildi.

KIZI VEFASIZLIĞA SİTEM ETTİ

Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlendi. Anjelik Calvin annesine son vedasında gözyaşlarını tutamadı ve son sözleriyle adeta yürekleri sızlattı. Vefasızlıktan yakınan Anjelik annesi öldükten sonra kimsenin yanında durmadığını söyleyerek "Allah durdu yanımızda. Değerli Türk Devleti, Mevlüt Çavuşoğlu durdu yanımızda. Başka kimse durmadı" diyerek sitem etti.

"CENAZENİN DOLUP TAŞMASI LAZIMDI"

Yoğun bir katılımın olmadığı törende Serpil Çakmaklı Anjelik Calvin'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Çakmaklı, "Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun" diye isyan etti.

Cenazesi 27 gün sonra Türkiye\'ye getirilen Ahu Tuğba\'ya büyük vefasızlık

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Son Dakika Magazin Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Murat Çevre:
    Parayı bu ülkede bu halkın sırtından kazan sonra git başka ülkede ye... Ondan sonra vefa bekle yok öyle bir Dünya 564 127 Yanıtla
    Defolu Outlet:
    sen sen ol ölünün arkasından gıybet yapma önce bir aynaya bak istersen kendini sorgula 35 5
    Gültekin Konukcu:
    Çokmu para kazandı allah sizi bildi gibi yapsın 19 3
  • Gökhan Akkaya:
    Amerika dan gelen yok mu? Bu ülkeyi terkedip giderken düşüneceksin. 384 79 Yanıtla
    Gkbay Fıgen:
    ne saçma yorumlar.. kız Amerika da polis... kızının yanında olmak istemiştir...size mi soracak nerede yaşayacağını. yurt dışında yaşayan milyonlarca gurbetçi var. 39 5
    huseyin ergun:
    Gkbay onu niye amerikada olduğunu biliyorsun. Niye özellikle miamide ev aldıklarını da biliyorsun. Ekmek parasını kazanmak için gidenlerle bu bir mi sence.... 0 1
  • Oooo:
    Cinsel objelerin bol olduğu filmler. Ülkeye nesile nasıl bir katkı yapmışki ne bekliyor 338 56 Yanıtla
    Ahmet eren Kacmaz:
    Bukadar zerre ahlakı yoktu 15 9
    huseyin ergun:
    İsmailağa cemaatini mi bekliyordunuz törene. 3 1
  • Murat Kara:
    Allah rahmet etsin sag iken avrupada yaşamayı tercih et sonra olunce ulkemde ulkem hayret 224 52 Yanıtla
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