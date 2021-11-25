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Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum - Son Dakika

Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum

25.11.2021 17:13

İş adamı Mustafa Can'a masadan aldığı servis bıçağı ile saldırdığı öne sürülen Cengiz Kurtoğlu, yeni açıklama yaptı. Kendisine tuzak kurulduğunu belirten Cengiz Kurtoğlu, "Benim bıçakla ne işim var! Namus için olsa silahı elime alır vururum. Telefonun ışığı parlıyor, ben 4-5 metre daha bu taraftayım. Ufak tefek itiş kakış oldu. 'Çıkartın bu adamı gitsin' dedim." dedi.

Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer'de katıldığı bir doğum günü partisinde Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini öne sürdüğü iş insanı Mustafa Can'la tartıştı. Masadan aldığı servis bıçağı ile iş insanına saldırdığı öne sürülen sanatçı, Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, çok konuşulan olayın perde arkasına dair açıklama yaptı.

"BIÇAKLA NE İŞİM VAR"

"Bana kesinlikle tuzak kuruldu" diyen Cengiz Kurtoğlu, "Sinir sistemlerim iyi değil, böyle şeylere alışık değilim. Bir kardeşim doğum gününe davet etti. Gittik, her şey çok güzel, saygılı sevgili. Alkolün de etkisiyle ağzını bozarak ileri geri konuşmaya başladı. İkaz ettim kendisini 'sözlerini geri al' diye. Orada ufak tefek gerilmeler oldu." dedi.

Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili konuştu: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum

"UFAK TEFEK İTİŞ KAKIŞ OLDU"

"Benim bıçakla ne işim var. Namus için olsa silahı elime alır vururum. Telefonun ışığı parlıyor, ben 4-5 metre daha bu taraftayım. Ufak tefek itiş kakış oldu. 'Çıkartın bu adamı gitsin' dedim. Fiziksel hiçbir hareket yok. Karakola gitmiş, ben de gittim ve ifade verdim. Konu buraya kadar geldi."

Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili konuştu: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum

"ÇOK KALBİM KIRILDI"

"Bu olaylara üzülüyorum, 40 yıldan beri hiç böyle olumsuz olaylarım olmadı. Çok kalbim kırıldı. Yalan yanlış ifadelerle bu adam televizyonlara çıkarıyorlar. Çok üzgünüm, olay çok basit bir olay. Sanatçı büyüklerime yanlış ifadeler kullandı. 'Türkiye'nin en büyük sanatçısı Ciguli, başka kimse yoktur benim için' dedi."

"BU OLAY ORGANİZE"

"Küfürler var ortada. Sanatçıya, emeğe saygısızlık var. Yüksek sesle bizi rahatsız edecek şekilde hakarete varan sözler var. Ben de bunun karşılığını vermek istedim. Kendi kendini mi tırmıkladı, hayretler içinde kaldım. Bu olay organize! Bu adam iş adamı değil, öyle bir tarzı yok."

Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili konuştu: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum

"BANA TUZAK KURULDU"

"Bana kesinlikle tuzak kuruldu. Sanatçıya küfür, emeğe küfür ağrıma gitti. Utanç verici bir olay. O görüntüdeki ben değilim. Ben o masada olmasam bana da küfür edecek. Eskiden ne vardı biliyor musunuz siyasilerin önünden soyunurlardı televizyona çıkmak için. Bu adam bu yaşta meşhur olmaya mı çıktı?"

Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili konuştu: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum

"CENGİZ KURTOĞLU ADAMDIR"

Kurtoğlu'nun açıklamaları sonrası canlı yayına bağlanan Orhan Gencebay, meslektaşına destek çıktı. Usta sanatçının açıklamaları şöyle:

"Sen bu çirkin olayı düzelttiğin için çok teşekkür ederim. Biz görevimizi yapmaya çalıyoruz, kimsenin önünde durmak istemiyoruz. Cengiz Kurtoğlu'nu çok severim, adamdır. Aynı hareketi ben de yapardım çok duygulandım. Sağ ol Cengiz. Bu şekilde düşünen herkese teşekkür ederim, saygılarımı iletirim. Sağduyumuz güçlüdür. Türk milletine çok teşekkür ederim, çok değerli bir ülkedir. Bu değerler bizimle devam edecek, atalarımızın yolundan devam edeceğiz."

ORHAN GENCEBAY: CENGİZ KURTOĞLU ADAMDIR"

Kurtoğlu'nun açıklamaları sonrası canlı yayına bağlanan Orhan Gencebay, meslektaşına destek çıktı. Usta sanatçının açıklamaları şöyle:

"Sen bu çirkin olayı düzelttiğin için çok teşekkür ederim. Biz görevimizi yapmaya çalıyoruz, kimsenin önünde durmak istemiyoruz. Cengiz Kurtoğlu'nu çok severim, adamdır. Aynı hareketi ben de yapardım çok duygulandım. Sağ ol Cengiz. Bu şekilde düşünen herkese teşekkür ederim, saygılarımı iletirim. Sağduyumuz güçlüdür. Türk milletine çok teşekkür ederim, çok değerli bir ülkedir. Bu değerler bizimle devam edecek, atalarımızın yolundan devam edeceğiz."

Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
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Son Dakika Magazin Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum - Son Dakika
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