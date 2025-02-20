Barış Arduç ile rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle dikkatleri üzerinde toplayan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ilecesur sahneler nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çiftten iddialara fotoğraflı yanıt geldi.
İki senedir dolu dizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, son dönemde hem birlikte görüntülenmiyor hem de birlikte paylaşım yapmıyordu. Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın doğum gününü geç kutlaması da ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.
Hande Erçel'in son filmindeki sahnelerini fazla cesur bulan Sabancı'nın ünlü oyuncudan ayrıldığı öne sürülmüştü.
Ayrılık söylentileriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti birlikte İspanya'ya gitti. Çift, Real Madrid ve Manchester City mücadelesini Santiago Bernabeu Stadyumu'nda izledi.
Hakan Sabancı, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İkili, ayrılık iddialarına bu kare ile yanıt verdi.
Son Dakika › Magazin › Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım - Son Dakika
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