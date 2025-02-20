Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel\'den paylaşım

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Herkes cuma gününe işaret ediyor! İstanbul Havalimanı\'ndan sefer karar

Barış Arduç ile rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle dikkatleri üzerinde toplayan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ilecesur sahneler nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çiftten iddialara fotoğraflı yanıt geldi.

İki senedir dolu dizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, son dönemde hem birlikte görüntülenmiyor hem de birlikte paylaşım yapmıyordu. Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın doğum gününü geç kutlaması da ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

CESUR SAHNELER AYRILIĞA MI NEDEN OLDU?

Hande Erçel'in son filmindeki sahnelerini fazla cesur bulan Sabancı'nın ünlü oyuncudan ayrıldığı öne sürülmüştü.

İSPANYA'YA GİTTİLER

Ayrılık söylentileriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti birlikte İspanya'ya gitti. Çift, Real Madrid ve Manchester City mücadelesini Santiago Bernabeu Stadyumu'nda izledi.

PAYLAŞIM GELDİ

Hakan Sabancı, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İkili, ayrılık iddialarına bu kare ile yanıt verdi.