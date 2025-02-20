Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım - Son Dakika
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Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım

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Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın, Erçel'in 'Rüzgara Bırak' filmindeki cesur sahneler nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından çift, İspanya'ya gitti ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçını birlikte izledi.

20.02.2025 08:45  Güncelleme: 09:04
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Barış Arduç ile rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle dikkatleri üzerinde toplayan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ilecesur sahneler nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çiftten iddialara fotoğraflı yanıt geldi.

İki senedir dolu dizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, son dönemde hem birlikte görüntülenmiyor hem de birlikte paylaşım yapmıyordu. Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın doğum gününü geç kutlaması da ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

CESUR SAHNELER AYRILIĞA MI NEDEN OLDU?

Hande Erçel'in son filmindeki sahnelerini fazla cesur bulan Sabancı'nın ünlü oyuncudan ayrıldığı öne sürülmüştü.

Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım

İSPANYA'YA GİTTİLER

Ayrılık söylentileriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti birlikte İspanya'ya gitti. Çift, Real Madrid ve Manchester City mücadelesini Santiago Bernabeu Stadyumu'nda izledi.

PAYLAŞIM GELDİ

Hakan Sabancı, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İkili, ayrılık iddialarına bu kare ile yanıt verdi.

Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım geldi
Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel\'den paylaşım

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Son Dakika Magazin Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Karadogan:
    Kim kime dum duma alan razı veren razı da bize ne bu haber mi şimdi? Saygçfanın ismi son dakika ama hiçte adına yakışır paylaşımlar değil bunlar... 36 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Sakıp Sabancı ya bak bir de torununa bak 21 0 Yanıtla
  • aragorn:
    SABANCI AİLESİ GENİŞTİR AMA AHLAK OLARAK BU KADAR RAHAT OLMALARI ŞAŞIRTICI... BÖYLE BİR AİLENİN İSMİ NELER İLE ANILIYOR YAZIK ÇOK YAZIK..... 17 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    Paralı Asker 4 0 Yanıtla
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