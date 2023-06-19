Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı? - Son Dakika
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı?

19.06.2023 15:31

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin ayrılık iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Çift terapisine gittiklerini belirten ikili, evliliklerine devam kararı aldı ancak son yapılan paylaşımlar ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ceyda Düvenci'nin imalı sözler içeren paylaşımı ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı ve Instagram hesabından Bülent Şakrak ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

Nikah masasına 2015'te oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası bir süredir konuşuluyordu. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

AYRI AYRI TATİLE ÇIKTILAR

Evliliklerini devam etme kararı alan çift bir süre önce ayrı ayrı tatile çıktı. Önce Bülent Şakrak oğlu Okan Ali ile karavan turu yaptı. Daha sonra Ceyda Düvenci çocukları ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.

SÖZLERİ ÇOK MANİDAR

Geçtiğimiz günlerde boşanma sorusuna cevap vermeyen Ceyda Düvenci'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan Düvenci, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum. Ateş böcekleri iyidir. Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar." mesajını düştü.

BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ceyda Düvenci'nin imalı sözler içeren paylaşımı ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı. Öte yandan Ceyda Düvenci'nin Instagram hesabından Bülent Şakrak ile olan fotoğraflarını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

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