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Ceyhun Fersoy'dan korkutan paylaşım! Gittiği mekanda saldırıya uğrayan oyuncunun kaşı yarıldı - Son Dakika

Ceyhun Fersoy'dan korkutan paylaşım! Gittiği mekanda saldırıya uğrayan oyuncunun kaşı yarıldı

13.12.2021 07:33

Seksenler dizisinin başrol oyuncularından Ceyhun Fersoy, gittiği bir mekanda saldırıya uğradı. Kaşı yarılan ve hastanelik olan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Darp edildim, kaşım yarıldı" ifadelerini kullandı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Şahin karakterini oynayan başarılı oyuncu Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarılan kaşını göstererek saldırıya uğradığını söyledi.

"DARP EDİLDİM"

Arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Beyoğlu'ndaki bir mekanda saldırıya uğradığını söyleyen oyuncu, yarılan kaşını ve kızaran gözünün fotoğrafını paylaşarak "Darp edildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Gözaltım morardı" dedi.

Gittiği mekanda saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'n kaşı yarıldı

"AVUKATLARIM GEREĞİNİ YAPACAK"

Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Ceyhun Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra beni için bu olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Gittiği mekanda saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'n kaşı yarıldı
Ceyhun Fersoy'dan korkutan paylaşım! Gittiği mekanda saldırıya uğrayan oyuncunun kaşı yarıldı

Ceyhun Fersoy, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceyhun Fersoy'dan korkutan paylaşım! Gittiği mekanda saldırıya uğrayan oyuncunun kaşı yarıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ceyhun Fersoy'dan korkutan paylaşım! Gittiği mekanda saldırıya uğrayan oyuncunun kaşı yarıldı - Son Dakika
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