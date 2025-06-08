Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Haberin Videosunu İzleyin
Cezaevinden çıkan MasterChef\'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı
08.06.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cezaevinden çıkan MasterChef\'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı
Haber Videosu

MasterChef yarışmasındaki davranışlarıyla gündeme gelen Murat Özdemir, infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye edildi. Tahliyesinin ardından "Allah Tayyip'ten razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Murat Özdemir, Kurban Bayramı öncesi yürürlüğe giren infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edildi. Özdemir, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Murat Özdemir, "Allah Tayyip'ten razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcıların büyük bir kısmı, Özdemir'in muhalifleri hedef aldığını savundu.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Özdemir, cezaevine girmeden önce birçok tartışmalı olayla gündeme gelmişti. MasterChef yarışmasından diskalifiye edildikten sonra sosyal medyada sarhoş bir şekilde açtığı canlı yayınlarda yapımcı Acun Ilıcalı ve diğer yarışmacılara hakaret etmişti. Aynı yayında papağına şiddet uygulayan Özdemir, kamuoyunun sert tepkisini çekmişti.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Papağanın ölmesiyle sonuçlanan olay üzerine başlatılan soruşturmada Özdemir'in, uyuşturucu madde kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi suçlara da karıştığı belirlenmişti. Bu suçlardan yargılanarak aldığı cezaların kesinleşmesiyle cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Murat Özdemir, geçmiş yıllarda Bolu'da yaşanan başka bir olayla da gündeme gelmişti. Arabasını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle polisle tartışan Özdemir, görevli memura para uzatarak "Çek şuradan 200 lira" demiş, ardından "Yemişim memurunu" ifadelerini kullanmıştı. Tepki gösteren polis, Özdemir'i gözaltına alarak karakola götürmüştü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özdemir'in bu tavrı da kamuoyunda eleştirilmişti.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Tahliye sonrası yaptığı açıklamayla tekrar gündeme gelen Özdemir hakkında yeni bir hukuki süreç bulunmazken, kamuoyundaki tartışmalar sürüyor.

Murat Özdemir, Sosyal Medya, MasterChef, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 4433875Bolu:
    Dünya için gereksiz biri .. 70 2 Yanıtla
  • 00349200:
    Allah önce sana akıl fikir versin 54 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    suclularin cumhurbaskani 30 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Duasına amin diyorum 6 21 Yanıtla
  • Vadaa:
    Bos nefes 14 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
10:28
CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isme tepkili ’’Partiden atılsın’’ diyen bile var
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! ''Partiden atılsın'' diyen bile var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 11:55:06. #7.13#
SON DAKİKA: Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.