Arjantinli oyuncu China Suarez, geçtiğimiz gün Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte İstanbul'a geldi.
Ünlü çift yazın tadını çıkarırken, Suarez'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Mayıs ayında Icardi ile nişanlanan Suarez, İstanbul'daki evlerinin havuzunda geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
Havuz başında bikiniyle verdiği pozlarla dikkat çeken Suarez, kısa sürede sosyal medyayı adeta salladı.
Son Dakika › Magazin › Mauro İcardi'nin nişanlısı China Suarez'den havuz başında olay yaratan pozlar - Son Dakika
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