Çinli araştırmacılar, genetik kökenler araştırması kapsamında Defne Samyeli'yi inceleyecek - Son Dakika

Çinli araştırmacılar, genetik kökenler araştırması kapsamında Defne Samyeli'yi inceleyecek

Son Güncelleme: 31.08.2023 14:46

Çin'in Xiamen Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine yaptıkları bir çalışmada Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceleme kararı aldı. Aldığı teklif karşısında hem şaşırdığını hem de sevindiğini söyleyen Samyeli, önümüzdeki günlerde araştırmanın yapılacağı Pekin'e gidecek.

Çin'in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi'nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceleme kararı aldı.

DEFNE SAMYELİ TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fiziği ve doğal güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Defne Samyeli, Çin'in de ilgisini çekti.Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Pekin'e gitmeye hazırlanan Samyeli'nin hem genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacağı hem de yaklaşık 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans vereceği öğrenildi.

"SEVİNÇLE KARŞILADIĞIM BİR SÜRPRİZ OLDU"

Aldığı tekliften dolayı şaşkın olduğunu söyleyen Defne Samyeli, "Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu'dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzakdoğu'dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu. Elbette çok sevinçle karşıladığım bir sürpriz. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk" dedi.

Çinli araştırmacılar, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Defne Samyeli'yi inceleyecek
Çinli araştırmacılar, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Defne Samyeli'yi inceleyecek
Çinli araştırmacılar, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Defne Samyeli'yi inceleyecek

Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çinli araştırmacılar, genetik kökenler araştırması kapsamında Defne Samyeli'yi inceleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli araştırmacılar, genetik kökenler araştırması kapsamında Defne Samyeli'yi inceleyecek - Son Dakika
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