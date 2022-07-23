Cinsel ilişki itiraflarıyla gündemi meşgul eden Nez, şimdi de erotik dansıyla öne çıktı - Son Dakika
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Cinsel ilişki itiraflarıyla gündemi meşgul eden Nez, şimdi de erotik dansıyla öne çıktı

23.07.2022 16:31

Nez sahne adıyla bilinen Nezihe Kalkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sarsmıştı. Yıllar önce özel jetinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden şarkıcı Nez, dün akşam verdiği konserdeki erotik dansıyla yine dikkat çekti.

"Sakın Ha" isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran Nez, dün akşam bir mekanda konser verdi. Şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiren Nez, derin yırtmaç detaylı kıyafetiyle kalça dansı yaptı.

KONSERİNDE DANS ETTİ

Konser maratonuna devam eden Nez, sahnede şarkı söylerken adeta yerinde duramadı. Siyah göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kıyafetini botlarıyla tamamlayan Nez, bir ara kalça dansı yaptı. Dans ederken kendinden geçen şarkıcı, o anlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

*#arabaslik*921*#arabaslik*

Geçtiğimiz haftalarda 'Buralarda Neler Dönüyor Bi Bilsen' programına konuk olan Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri itiraf ederken "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem. Konserden konsere kullanıyordum ve jette oldu" demişti.

Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
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Nez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsel ilişki itiraflarıyla gündemi meşgul eden Nez, şimdi de erotik dansıyla öne çıktı - Son Dakika


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