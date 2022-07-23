Cinsel ilişki itiraflarıyla gündemi meşgul eden Nez, şimdi de erotik dansıyla öne çıktı

"Sakın Ha" isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran Nez, dün akşam bir mekanda konser verdi. Şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiren Nez, derin yırtmaç detaylı kıyafetiyle kalça dansı yaptı.

KONSERİNDE DANS ETTİ

Konser maratonuna devam eden Nez, sahnede şarkı söylerken adeta yerinde duramadı. Siyah göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kıyafetini botlarıyla tamamlayan Nez, bir ara kalça dansı yaptı. Dans ederken kendinden geçen şarkıcı, o anlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Geçtiğimiz haftalarda 'Buralarda Neler Dönüyor Bi Bilsen' programına konuk olan Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri itiraf ederken "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem. Konserden konsere kullanıyordum ve jette oldu" demişti.