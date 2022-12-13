Kevin Spacey ile buluştuğu için tepki çeken Burak Özçivit'ten ilk açıklama: Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım - Son Dakika
Üye Girişi

Kevin Spacey ile buluştuğu için tepki çeken Burak Özçivit'ten ilk açıklama: Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım

13.12.2022 12:46

14 yaşında bir çocuğun da aralarında olduğu birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ABD'li oyuncu Kevin Spacey ile poz verdiği için tepki çeken Burak Özçivit sessizliğini bozdu. Spacey hakkındaki iddiaları yeni öğrendiğini söyleyen Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım" dedi.

Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'a giden Burak Özçivit, bir oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşarak sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımı silen Özçivit, sessizliğini bozdu.

"ÜZÜCÜ KONUYU SONRADAN ÖĞRENEREK GEREKENİ YAPTIM"

Eleştirilerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Burak Özçivit, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bu güne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Kevin Spacey ile buluştuğu için tepki çeken Burak Özçivit sessizliğini bozdu: Hassas konuyu öğrenince gerekeni yaptım

KEVIN SPACEY İLE BULUŞTU

Özçivit, aralarında çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçundan yargılanan Kevin Spacey ile Katar'da bir araya gelerek maç izledi. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum geldi. Cinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile gülerek pozlar verdiği için sosyal medyada gündem olan Burak Özçivit için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı.

TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

Paylaşımın ardından ünlü isimlerin ve sosyal medya kullanıcılarının hedefi olan Burak Özçivit, eleştirilere cevap vermedi. Sessizliğini koruyan Özçivit, gelen yorumların ardından 22,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Kevin Spacey ile buluştuğu için tepki çeken Burak Özçivit sessizliğini bozdu: Hassas konuyu öğrenince gerekeni yaptım
Kevin Spacey ile buluştuğu için tepki çeken Burak Özçivit sessizliğini bozdu: Hassas konuyu öğrenince gerekeni yaptım
YORUMLAR
500
Burak Özçivit, sert tepkilerin ardından Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi Burak Özçivit, sert tepkilerin ardından Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi Katar'da cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e sosyal medyadan tepki yağıyor Katar'da cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e sosyal medyadan tepki yağıyor

Burak Özçivit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kevin Spacey ile buluştuğu için tepki çeken Burak Özçivit'ten ilk açıklama: Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım - Son Dakika


Son Dakika
12:08 Bakan Bilgin, EYT çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi: Aralık sonuna kadar bitirip Meclis'e getireceğimizi umuyorum
12:04 Kevin Spacey ile buluştuğu için tepki çeken Burak Özçivit'ten ilk açıklama: Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım
11:58 TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz
11:58 Lionel Messi'nin Hindistan'daki heykeli sosyal medyada dalga konusu oldu
11:53 ABD'de namaz kılan öğrencilere "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen, okul yönetimi kararıyla işten çıkarıldı
11:52 "Para bizi yiyemez, biz parayı yeriz" deyip üzerine yağ döktüğü banknotları ekmek arasına koyan kadının videosu şaşkınlık yarattı
11:36 Timsaha yemek veren bakıcının suya çekildiğini gören korkusuz ziyaretçi, gözünü karartıp kafese daldı
11:34 Oyunculuğa ara veren Uğur Arslan, yeniden ekranlara dönüyor
11:18 Çiçeği burnunda anne olan oyuncu Gupse Özay, kendisini tiye alarak paylaşımda bulundu
11:18 Dünyaca ünlü zincir restoranda kadın müşteri ile çalışanlar birbirine girdi! Yaşanan kavga kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2022 12:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kevin Spacey ile buluştuğu için tepki çeken Burak Özçivit'ten ilk açıklama: Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement