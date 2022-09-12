Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu

Cinsiyet değiştiren ünlü isimlerden biri de fenomen Beren Güney oldu. Güney, uzun bir aradan sonra bu kez de son haliyle gündeme geldi.

KEREM TUNÇERİ'NİN MESAJLARINI İFŞA ETMİŞTİ

Basketbolcu Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny'den aldığı mesajları ifşa eden sosyal medya fenomeni Beren Güney uzun bir süredir gündemde yoktu. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası da resmen servet harcayan fenomen Beren Güney son haliyle gündemde.

AMELİYATLAR İÇİN SERVET HARCADI

Cinsiyet değiştiren ve bir dizi operasyonlar geçirip bu operasyonlar için 500 bin TL harcayan Güney'in değişimi herkesi şaşkına çevirdi. Beren Güney son olarak da imaj değiştirdi. Güney saçlarını kısaltarak sarıya boyattı.

İşte ünlü fenomenin son hali: