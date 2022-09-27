Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap - Son Dakika
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Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap

27.09.2022 13:26

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşan Çıra, sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna "Hayır, kendimi hiç öyle hissetmedim" cevabını verdi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu eski futbolcu Gökhan Çıra oldu. Tüm sorulara içtenliğiyle cevap veren Çıra, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"SELİN'LE TANIŞTIĞIMIZDA TÜM OPERASYONLARI GEÇİRMİŞTİ"

2019 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Selin Ciğerci ile geçtiğimiz sene boşanan Gökhan Çıra, ayrılığa dayanamayınca bu sene yeniden evlendi. Aradıkları mutluluğu bulamayan ikili, bir kez daha boşandı. Programda Ciğerci ile ilişkisinden bahseden Çıra, "Selin'le 17 yaşında tanıştım, 18 yaşımda beraber olmaya başladık. Biz hep beraber yaşadık. Tanıştığımızda tüm operasyonları geçirmişti. Türkiye'de ağzı olan herkes önünü arkasını düşünmeden konuşuyor" dedi.

Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Biseksüel misin?' sorusuna cevap

"KENDİMİ BİSEKSÜEL HİSSETMEDİM"

Dobra açıklamalarıyla dikkat çeken Çıra, Kalaycıoğlu'nun "Trans bir bireyle evlilik yapmak biseksüel hissettirdi mi?" sorusuna "Hiç biseksüel gibi hissetmedim. Kendimi o kadar iyi biliyorum ki başkasının ne düşündüğünü hiç önemsemedim" cevabını verdi.

Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Biseksüel misin?' sorusuna cevap

"SELİN'LE AİLEMİN ARASINDA KALINCA İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Ailesinin Selin Ciğerci'yi o dönemde istemediğini söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anne ve babama resti çektim. Selin'in de annesi istememişti. Onlar benden daha varlıklı bir aile idi. Sonra hayat işte kimin nereye geleceği belli olmuyor. Futbolculuk yapıyordum ama benim kazandığımla onların kazandıkları arasında fark vardı. Annesi o zaman beni istemiyordu ama şimdi beni çok seviyor. Annem Selin'le evleneceğimi duyduğunda hakkını helal etmedi. Babam bana 'gelme' dediğin o zaman kendimi öldürüyorum dedim. Ailemle Selin arasında kaldığımda intiharı düşündüm. Teyzemler Selin'i takip ettikleri için seviyorlarmış. Onlar anneme anlatınca tanıştı ve sevdi."

Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Biseksüel misin?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Biseksüel misin?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Biseksüel misin?' sorusuna cevap
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Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile neden boşandığını ilk kez anlattı Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile neden boşandığını ilk kez anlattı

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Son Dakika Magazin Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Biseksüel misin?' sorusuna cevap - Son Dakika


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