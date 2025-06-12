Şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın gözlerden uzak yaşam süren oğulları Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi! 2022 yılında Merve Kaya ile Bodrum'da sade ama şık bir törenle dünyaevine giren Engincan, ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.
Uzun süredir magazin dünyasından uzak kalmayı tercih eden çift, evliliklerinin ilk yılında kısa süreli bir kriz yaşasa da bu süreci geride bıraktı. Her fırsatta uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken Engincan ve Merve Ural çifti, şimdi hayatlarının en heyecanlı dönemini yaşıyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, ünlü çiftin ilk bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. Torun haberiyle büyük mutluluk yaşayan Sibel Can'ın, özellikle kız torunu olacağı için heyecanını gizleyemediği konuşuluyor. Aileye yakın kaynaklar, sevincini ailesiyle paylaşan Sibel Can'ın duygusal anlar yaşadığını ve hazırlıklara şimdiden başladığını aktardı. Genç çiftin ise doğum için gün saydığı ve kızlarını sağlıkla kucaklarına almayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Cinsiyeti belli oldu! Sibel Can babaanne oluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)