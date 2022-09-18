"Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu - Son Dakika
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"Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu

18.09.2022 17:03

"Çocuktan Al Haberi" yarışmasında yıldızı parlayan "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle yeniden gündem oldu.

3 Aralık 2016 tarihinde Show TV'de Evrim Akın'ın sunumu ile tekrar yayımlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programının yıldızlarından biri de Erzurumlu Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit oldu. Programın yayınlandığı dönemde kiloları nedeniyle tartışma yaratan Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı.

"KOCAMAN DELİKANLI OLMUŞSUN"

Yemeğe olan düşkünlüğü ve şivesiyle herkesin beğenisini kazanan Efe Koçyiğit değişimiyle herkesi şoke etti. Koçyiğit'in son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Maşallah kocaman delikanlı olmuşsun", "Aslan gibi olmuş" ve "Gözümün önünde büyüdün" yorumunu yaptı.

Çitos Efe yıllar önce obezite tartışmaları yaratmıştı! Son hali ortaya çıktı

"ÇEK TULUMBAYI" ŞARKISI REKOR KIRDI

Aslen Erzurumlu olan ve her defasında 'Dadaş' olduğunu belirten genç yıldız 2011 yılında dünyaya geldi. İlk olarak Youtube'daki videolarıyla tanındı. Özellikle "Çek Tulumbayı" şarkısını söylediği videosu izlenme rekoru kırdı. Yemek yemeyi çok seven Çitos Efe, Çocuktan Al Haberi Ünlüler programına dahil olduktan sonra şöhretini katladı.

İşte Çitos Efe'nin son hali:

Çitos Efe yıllar önce obezite tartışmaları yaratmıştı! Son hali ortaya çıktı
Çitos Efe yıllar önce obezite tartışmaları yaratmıştı! Son hali ortaya çıktı
Çitos Efe yıllar önce obezite tartışmaları yaratmıştı! Son hali ortaya çıktı
YORUMLAR
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Evrim Akın, Aralık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Çitos Efe' son haliyle yeniden gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu - Son Dakika
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