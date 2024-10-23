Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra gerçeği açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra gerçeği açıkladı

Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra gerçeği açıkladı

Eski futbolcu Gökhan Çıra, verdiği pozla eleştiri oklarını üzerine çektiği kızı Serenay ile ilgili merak edilenleri açıklayarak, "Taşıyıcı anne veya evlatlık değil, bu benim anadan doğmuş kızım. Annesinin adını söylemek istemiyorum kimlikte zaten annesinin adı yazıyor" dedi.

23.10.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra'nın evlat edindiği iddia edilmişti. Kucağında 2 yaşındaki çocukla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Gökhan Çıra'ya tepki yağmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etmişti.

BEBEK AİLEDE KALMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu talep doğrultusunda soruşturma başlatmıştı. Gökhan Çıra'nın 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınmasına karar verilmişti. İfadelerin ardından ise Çıra ve Ciğerci'nin bebeğinin ailede kalmasına karar verilmişti.

Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra, merak edilen gerçeği sonunda açıkladı

"SELENAY EVLATLIK DEĞİL KIZIM"

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Gökhan Çıra, katıldığı bir programda tartışmalara konu olan bebeğin kendi çocuğu olduğunu belirterek "Bu konuya artık açıklık getireyim. Selenay benim anadan doğmuş kızım. Evlatlık falan değil. Devletin de yaptığı testlerden sonra da kanıtlanmış bir şekilde bu çocuğun babası Gökhan Çıra'dır. DNA testleridir, saç örnekleridir... Bunu biz kendimiz yapmadık, haberlerden dolayı devletimiz geldi testini yaptı. Bu çocuğun annesi de var. Annesinin adını söylemek istemiyorum kimlikte zaten annesinin adı yazıyor" dedi.

Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra, merak edilen gerçeği sonunda açıkladı

"O FOTOĞRAFI PAYLAŞTIĞIM İÇİN HATALIYIM"

Açıklamasının devamında o fotoğrafı paylaştığı için hatalı olduğunu belirten Çıra, "O fotoğrafı paylaştığım için de hatalıyım. Bu sadece bir hanımefendinin algısından. Ya abla sen kızına neler yapmışsın bunu hepimiz gördük. Kendisi kızını aldırdı neler yaptı. Sadece işine yarayan fotoğrafı almışsın sen. Şorta iç çamaşırı demişsin. Bir saat önce spor salonunda şortla spor yapmışım. Ben o fotoğrafı hiçbir niyet yokken paylaştım. Hangi anne baba küçükken çocuğunu kucağına alıp oturtmadı?" ifadelerine yer verdi.

Gökhan Çıra, Magazin, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra gerçeği açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Burak Öztürk:
    Seninde seni haber yapanında mk 136 0 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak:
    O fotoğrafı paylaştığım için hatalıyım diyor zat. Ulan o haraketin bile hata,insanda biraz terbiye haya olması lazım. 78 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    tam bir pezo 54 0 Yanıtla
  • Arzu Kozar:
    çocuğa mis gibi bakıyolar miillet çocuğunu öldürüyo çöpe atıyo sevgilileri öldürüyo saklıyo kadınlar neler var izlemiyosunuz heralde şortuyla uzanmış cocukta kucağında oturuyo burdan ne görüyosunuz hepimizin çocuğu var babalarının kucağına oturuyodu cocuklar siz nasıl insanlarısınız ya aklınız fikriniz zikriniz herşeyiniz bozulmuş 11 30 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    insanlar evlatlariyla fotolarını paylaşırken biraz dikkatli olmalı.bakin ben ferhatla foto paylaşırken ne kadar dikkatliyim. 38 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Yani yaptığını hata kolarak kabul etmiyor paylaşmak hata diyor 35 0 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Cehenneme nasıl gidilir? adlı çalışma 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:34:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra gerçeği açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.