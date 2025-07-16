Çocuk hayranına saldırdığı iddia edilen Testo Taylan sessizliğini bozdu

YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon, Instagram'da ise 930 bin takipçiye sahip olan sosyal medya fenomeni Testo Taylan, bu kez içerikleriyle değil, karıştığı iddia edilen şiddet olayıyla gündemde. Son dönemlerde pek çok internet ünlüsüyle çektiği videolar sayesinde adını duyuran Taylan, 13 yaşındaki bir çocuğu darbettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

OLAYIN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İddiaya göre genç bir takipçisini darbeden Taylan, olayın ardından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ünlü YouTuber'ın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan gelişme sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Taylan'dan açıklama gecikmedi.

"AYLARDIR BANA VE AİLEME KÜFÜR EDİYORLAR"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara dair açıklama yapan Testo Taylan, aylardır çeşitli provokasyonlara maruz kaldığını ifade etti. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Aylardır evime geldiğimde dışardan bana bağırıyorlar. Aileme bana küfür ediyorlar. Defalarca uyardım ama anlamadılar.

Aylardır işkence ettiler anlamadılar. Böyle sevgi şekli olmaz. Sonucunda sen suçlu oluyorsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım ve polisi aramalıydım."