Çok konuşulacak iddia! Tüp bebek tedavisine başlayan Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş, hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika
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Çok konuşulacak iddia! Tüp bebek tedavisine başlayan Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş, hastaneyi birbirine kattı

09.04.2022 17:50

Bir süre önce boşanacakları iddia edilen manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş iddiaların aksine çocuk düşünmeye başladı. Tüp bebek tedavisi gördüğü öne sürülen Şanlı'nın hastanede iç çamaşırları kayboldu. Hastaneye giden Uğur Akkuş'un ise olay çıkardığı ileri sürüldü.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın, eşi Uğur Akkuş'tan boşanacağı iddiası sonrası ikilinin evliliklerine tam gaz devam etmesi, gündem olmuştu. Magazin camiası son olarak, tüp bebek tedavisi gören Şallı'nın başına gelenleri konuşuyor.

HAMİLELİK İÇİN İLK TRANSFER YAPILDI

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; doktorlarla görüşen 45 yaşındaki eski manken, aldığı "Anne olmak için bir engeliniz yok" cevabıyla sevinmişti. Yaklaşık 1 haftadır karar verme aşamasında olan Şallı, önceki gün hastanenin yolunu tuttu. Tüp bebek tedavisine başlayan Şallı'ya ilk transfer yapıldı.

Magazin camiası bu olayı konuşuyor! Hamilelik için tedavi gören Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı

ŞALLI'NIN İÇ ÇAMAŞIRLARI KAYBOLDU

Sonucu heyecanla beklemeye başlayan Şallı ve eşi Uğur Akkuş, saat 16.00'da girdikleri hastaneden akşam 22.00'da çıkarken yaşadıkları olayla gerildi. İddiaya göre işlem sırasında ünlü sunucunun iç çamaşırları kayboldu. Bu durumu duyunca çılgına dönen Uğur Akkuş, hastaneyi ayağa kaldırdı.

Magazin camiası bu olayı konuşuyor! Hamilelik için tedavi gören Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı

KAMERA KAYITLARINI İNCELEMEK İSTEDİ

Hatta iş insanının kamera kayıtlarının incelenmesini istediği de konuşulanlar arasında. Daha sonra evlerinin yolunu tutan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 10 gün sonra gelecek gebelik haberini heyecanla beklemeye başladı.

YENİDEN BABA OLMAK İSTİYOR

Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Uğur Akkuş, yeniden baba olmak istiyor. Oğlu Pars'ı 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle kaybeden Şallı'nın 18 yaşında Beren adında bir oğlu daha var.

Magazin camiası bu olayı konuşuyor! Hamilelik için tedavi gören Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş hastaneyi bastı
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Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Tüp Bebek, Gebelik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Çok konuşulacak iddia! Tüp bebek tedavisine başlayan Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş, hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çok konuşulacak iddia! Tüp bebek tedavisine başlayan Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu, Uğur Akkuş, hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika
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